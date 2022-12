La meilleure application d’usurpation de localisation GPS : WooTechy iMoveGo sur Android

Il y a tellement d’applications Android qui nécessitent des services de localisation… Jeux de réalité augmentée, applications de rencontre, réseaux sociaux, etc. Elles peuvent vous offrir une expérience unique en fonction de votre emplacement. Mais saviez-vous que vous pouvez les gruger et modifier votre réelle position géographique ?

Alors que faire lorsque vous avez besoin d’une fausse localisation GPS vous permettant de vous déplacer virtuellement partout dans le monde ? La meilleure solution est l’application iMoveGo des développeurs de chez WooTechy.

Quelle est la meilleure application Android de fausse localisation GPS ?

WooTechy iMoveGo est une application permettant de fausser votre localisation géographique. Facile à utiliser, elle permet par exemple d’explorer le monde de Pokémon GO ou établir une connexion sur Tinder dans une ville où vous n’avez jamais mis les pieds (mais où vous comptez vous rendre dans un avenir proche). Et tout cela sans avoir à sortir du confort de votre maison !

L’application est sûre à utiliser, notamment parce qu’elle ne nécessite pas d’accès root à votre appareil Android. Cela élimine bon nombre des problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec d’autres applications moins fiables.

La beauté du concept de iMoveGo est que l’appli utilise une usurpation de localisation pour vous transporter n’importe où. Il s’agit d’un processus qui trompe les serveurs sur votre localisation GPS. De nombreux utilisateurs profitent de cette technologie pour jouer, mais d’autres aiment regarder des films qui ne sont pas disponibles dans leur pays ou leur région. Parfois, ils souhaitent également créer des profils de réseaux sociaux qui leur permettent d’acheter des articles ou de collaborer avec des personnes qui ne seraient autrement pas accessibles.

Vous pouvez obtenir une version d’essai gratuite de iMoveGo pour explorer les nombreuses fonctionnalités d’un jeu comme Pokémon GO. De cette façon, vous pouvez tester les avantages de cet outil avancé avant de dépenser le moindre centime.

Caractéristiques :

Comprend un joystick de contrôle GPS qui simule le mouvement réel du GPS afin que vous puissiez explorer en toute sécurité les zones susceptibles de contenir des objets rares localisés.

qui simule le mouvement réel du GPS afin que vous puissiez explorer en toute sécurité les zones susceptibles de contenir des objets rares localisés. T éléportez-vous dans n’importe quelle région du monde , où que vous soyez, sans avoir à bouger d’un pouce de votre canapé.

, où que vous soyez, sans avoir à bouger d’un pouce de votre canapé. Usurpez jusqu’à 5 appareils à la fois , ce qui vous permet de jouer, d’interagir et de faire des achats avec des profils différents.

, ce qui vous permet de jouer, d’interagir et de faire des achats avec des profils différents. Fonctionne avec les appareils Android et iOS sans nécessiter d’autorisation utilisateur avancée, de root ou de connaissances particulières.

Vous pouvez obtenir un compte-rendu beaucoup plus détaillé de l’outil de fausse localisation GPS WooTechy iMoveGo ici. Vous pourrez ainsi découvrir les nombreuses autres caractéristiques et avantages de cet outil exceptionnel d’usurpation de localisation.

Comment changer de localisation sur Android et utiliser la fonction joystick de Pokémon GO ?

Installez et lancez iMoveGo sur votre PC. Ensuite, connectez votre appareil Android à votre ordinateur.

Suivez les instructions à l’écran pour autoriser le débogage USB sur votre smartphone Android. Ensuite, sélectionnez un mode en fonction de votre situation (Jeu pour les utilisateurs de Pokémon GO)

Sélectionnez un endroit ou créez un itinéraire sur la carte. Laissez l’application simuler le mouvement réel du GPS lorsque vous vous rendez à l’endroit souhaité. C’est tout !

FAQ sur le changement de localisation sur Android

Voici quelques-unes des questions les plus courantes concernant l’application WooTechy iMoveGo.

1 – WooTechy iMoveGo fonctionne-t-il avec Pokémon GO ?

Oui ! Avec iMoveGo, vous pouvez changer votre localisation n’importe où dans le monde pour capturer des objets rares ou des Pokémon. Il vous permet même d’utiliser une fonction de type « joystick » pour simuler un mouvement en temps réel.

Il est recommandé de suivre certaines règles en fonction de la distance à laquelle vous vous « téléportez ». Si vous vous rendez de Los Angeles à Paris dans le jeu, vous devrez peut-être attendre de 30 minutes à une heure pour que les serveurs Pokémon rattrapent leur « retard ».

2 – Puis-je utiliser un VPN pour simuler ma localisation ?

Non, un VPN est un réseau privé virtuel. Il dissimule votre activité à partir de votre adresse IP spécifique, mais ne peut pas changer votre localisation physique réelle. Il peut être utile d’en savoir plus sur les options Pokémon ou le Geo-spoofing, afin de ne pas vous embrouiller et de bien comprendre la différence. Pour faire simple : un VPN va changer votre IP, mais pas votre position GPS.

3 – Pourquoi mon faux GPS ne fonctionne-t-il pas ?

Le problème est que la plupart des applications d’usurpation de localisation ne sont pas stables. Ils utilisent des APK du Google Play Store qui nécessite souvent un accès root à votre appareil. Ces apps ont des capacités limitées ou ne fonctionneront pas pour des jeux comme Pokémon GO. Ce jeu va même jusqu’à refuser complètement de fonctionner sur un appareil qui a des accès root.

Conclusion

La façon la plus rapide d’expérimenter les avantages de l’application d’usurpation de localisation GPS iMoveGo est de télécharger sa version gratuite. Vous pourrez alors faire l’expérience de la « téléportation » en temps réel. Faites semblant d’être à New York tout en vous relaxant en réalité dans un chalet en Provence ! Une fois que vous vous serez habitué à l’application et que vous aurez vu ce que iMoveGo peut faire, vous déciderez si vous désirez passer à la version Premium pour bénéficier de toutes ses puissantes fonctionnalités.