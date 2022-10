Kindle : Une application et des milliers de livres gratuits !

L’application Kindle peut faire penser au sac de Mary Poppins ! En effet, que l’on soit à la recherche d’un titre classique ou d’un ouvrage contemporain, avec plus d’1 million de titres au format ebook dont 35 000 en français, on y trouve obligatoirement son bonheur. Et en plus vous pouvez en profiter gratuitement grâce à Prime Reading !

À chacun son style

Bande dessinée, roman, développement personnel, science-fiction, tous les genres sont à portée de main. Un clic et le livre est emprunté et disponible dans la bibliothèque personnelle. Sur la page du livre on retrouve toutes les informations nécessaires : détails de l’édition, quatrième de couverture, présentation de l’éditeur, extrait, biographie de l’auteur, les commentaires d’autres lecteurs (cela à son importance surtout pour les titres les moins connus).

Payer l’abonnement n’est pas une obligation

Pour avoir accès à la totalité des titres disponibles il est théoriquement nécessaire de souscrire à un abonnement d’un montant de 9,99 €/mois. C’est un bon investissement en sachant que cela représente le prix moyen d’un livre de poche pour avoir accès à des milliers d’autres, mais payer n’est pas une obligation puisque Kindle offre une vaste sélection de livres que l’on peut consulter gratuitement. En effet, l’abonnement Amazon Prime qui comprend Prime Reading est actuellement offert pendant 30 jours (90 si vous êtes étudiant !) et vous permet d’accéder sans rien payer à plusieurs milliers de livres ou de magazines. Autant dire, largement de quoi occuper les après-midi pluvieuses de nos week-end automnaux.

Une application presque parfaite

Nul besoin d’être un lecteur chevronné pour utiliser Kindle. Cette application est particulièrement pratique du fait que l’on peut emporter sa bibliothèque partout. Néanmoins, on aurait tendance à attendre pour ce genre d’applications, davantage de fluidité et un design un peu moins sobre. Mais ce ne sont que de petits points comparé à tous les avantages qu’elle comporte : un très très large choix de livres et magazines, un marque-page, une bibliothèque personnalisée, la possibilité d’emprunter les livres autant de temps que l’on souhaite, l’accès aux nouveautés littéraires…

De plus, votre application est reliée sur tous vos supports, vous pouvez switcher de la liseuse au pc en passant par votre smartphone, vous pourrez reprendre votre lecture là où vous en étiez. Que demander de plus ?