Jeux de société : le Top des applis pour les fans

Les jeux de société font de la résistance malgré l’avènement du numérique et des consoles de jeux. On vous donne les bonnes adresses pour vous constituer la meilleure boîte à outils et en profiter encore plus.

Oui, l’industrie du jeu vidéo brasse chaque année des milliards d’euros et jamais les ventes de jeux de société ne pourront les égaler. Néanmoins, voilà les décennies qu’ils survivent et ne cessent de se renouveler. Parfois simples, d’autres fois compliqués mais toujours efficaces, ils font bouillir les neurones des créateurs toujours à la recherche de nouveaux concepts innovants dans leur mécanique et séduisants sous leur forme. Numérique et carton pouvant se compléter, nous vous proposons aujourd’hui une sélection d’applications et de sites pour profiter à fond de vos jeux.

Le Grenier Ludique : pour l’amour du jeu partagé

Le Grenier ludique est une sorte de mélange du Bon coin et de On va sortir. L’application propose en effet plusieurs possibilités qui vont plaire aux amoureux des jeux de plateau. Tout d’abord, elle vous permet de louer des jeux à des personnes géolocalisées autour de vous. Ainsi, pas de frais de port et le plaisir de pouvoir essayer un jeu avant de l’acheter. Certaines boîtes coûtent plus de 100 € et ce serait effectivement dommage d’investir dedans pour finalement se rendre compte que le jeu ne vous plaît pas. Ce système permet également de rencontrer d’autres joueurs qui habitent dans votre ville ou même votre quartier.

Dans la même optique justement, l’application vous offre la possibilité de créer des annonces pour inviter des gens chez vous à partager vos parties. Vous êtes 3 et le lancement du jeu nécessite que vous soyez 6 ? Créez une annonce en stipulant que vous avez 3 chaises vacantes. Enfin, si vous voulez faire de la place sur votre étagère ou mettre la main sur un jeu d’occasion, Le Grenier Ludique contient également une section petites annonces.

Board Games Collection

Pour l’instant en accès anticipé, Board Games Collection est plutôt ambitieux et se veut le compagnon idéal des fans de jeux de société. Il vous permet de lister les jeux que vous possédez et ceux que vous aimeriez avoir. Chacun a sa propre fiche qui vous donne toutes les informations importantes le concernant (nombre de joueurs, durée d’une partie…). Le tout est complété de nombreuses photos de la boite comme du plateau et des pièces.

Vous pouvez également suivre le classement des franchises les plus tendances et l’actualité de ce loisir pas comme les autres. Le tout étant créé sous l’égide du site boardgamegeek.com, vous pouvez y connecter votre compte et ainsi voir la ludothèque de vos amis. Enfin, et c’est peut-être le plus important pour les plus acharnés, vous pouvez entrer vos données de parties passées et ainsi accéder à des statistiques.

Bonus : dans le même style, vous trouverez MyLudo, le site français de référence dont Board Games Collection s’inspire fortement. Hélas, l’application Android n’est plus disponible sur le Play Store (pour la version iOS c’est par ici que ça se passe). Même si vous pouvez encore la trouver dans les magasins alternatifs, l’application n’a pas été mise à jour depuis presque un an. Autant dire qu’elle ne doit pas être tout à fait à jour et que plus le temps va passer et plus elle peut potentiellement devenir un problème de sécurité. Leur page Web est par contre très fonctionnelle et rien ne vous empêche d’y avoir accès par un navigateur.

Chwazi

« Qui commence ? », « C’est quoi les équipes ? »… deux questions qui reviennent à intervalle régulier lorsque vous jouez à des jeux de plateaux. Avec Chwazi, vous aurez sous la main une solution très pratique pour y répondre sans difficulté et en laissant faire le hasard total. Tout ça avec un système rigolo où tout le monde doit poser son doigt sur l’écran de votre téléphone.

Quelques liens de plus…

Pas d’applications à proprement parler ici, mais des sites qui peuvent aider les amoureux de jeux de société. Okkazeo liste des petites annonces de boites d’occasion là où Knapix se propose de comparer les prix pour trouver le plus intéressant. Enfin, pour ceux qui veulent s’immerger encore plus dans l’ambiance de leurs jeux, Melodice vous fait la liste des musiques à écouter les plus appropriées pour chaque partie. Histoire d’être encore plus dans le thème du jeu et d’ajouter un petit côté cinématographique et dramatique à vos joutes endiablées. Le tout sous la forme de playlists YouTube. Une idée aussi évidente que géniale.