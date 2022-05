Inflation : les meilleures applis pour économiser sur les courses et l’essence

Vous avez remarqué que les prix augmentent vous aussi ? Alors qu’on aimerait nous faire croire que c’est à cause de la guerre en Ukraine ou de n’importe quelle autre actualité dont on parle en ce moment à la TV, la vérité est bien plus complexe que ça. Augmentation du prix de l’énergie, reprise de l’activité économique soudaine, mais aussi politique du « quoi qu’il en coûte » complètement contre-productive : en France, la gestion de nos gouvernants (a.k.a les surdoués de l’Économie) fait exploser l’inflation qui a atteint 4,8% en avril. De quoi interroger de nombreux consommateurs de l’Hexagone qui se demandent comment faire des économies. Certaines applications peuvent vous y aider.

Qui répercute le plus ?

Il est en effet difficile aujourd’hui de faire ses courses sans se rendre compte que le prix de produits que l’on avait l’habitude d’acheter se retrouvent tout à coup augmentés de plusieurs centimes, parfois même quelques dizaines. L’heure est donc aujourd’hui à la comparaison par rapport aux différentes enseignes. Nous avons en effet en France la chance d’avoir dans la plupart des villes, même moyennes, un choix pléthorique de magasins dont certains de hard discount. Avant de faire vos courses, vous pouvez donc regarder où les produits que vous voulez acheter sont les moins chers.

La première application que nous vous proposons, c’est Qui est le moins cher. Celle-ci est chaperonnée par Leclerc, donc elle met bien évidemment l’enseigne en avant mais elle ne joue néanmoins pas sur la langue de bois et le mensonge. Vous choisissez tout d’abord le magasin de la marque dans lequel vous allez faire vos courses. Vous scannez ensuite le code barre du produit que vous souhaitez acheter et l’app vous dit alors quels sont les prix proposés dans ce dernier mais aussi dans tous les magasins des alentours. Vous verrez alors les variations de prix. Est-ce que cela méritera un détour de 5 kilomètres pour économiser 22 centimes sur du jus d’orange ? Pas sûr, mais vous pouvez fracturer vos courses en plusieurs listes par magasins.

Reprice tente de faire la même chose de manière indépendante sans être sous le giron d’une enseigne. C’est tout à son honneur et les développeurs en ont fait une application collaborative. C’est donc au consommateur lui-même de rentrer les informations et les prix en temps réel alors qu’il fait ses courses. C’est une bonne idée mais, avec son petit millier de téléchargement à l’heure où cet article est rédigé, force est de constater que ses fonctionnalités sont pour l’instant assez limitées avec très peu de produits répertoriés. A voir si les choses s’amélioreront dans un futur proche.

It’s a fuel world after all

Si les dépenses liées au panier de courses sont une des inquiétudes des Français, il en est de même pour celles concernant l’essence engloutie par leurs voitures et autres motos. Pour savoir où les prix sont les moins chères à la pompe, plusieurs applications peuvent vous aider. Fuel flash vous montrera par rapport à votre position dans quelle station vous pouvez vous rendre pour faire le plein le plus économique. Il y a également une fiche de présentation pour chaque station, comprenant les horaires d’ouvertures, les services proposés (station de gonflage de pneus, vente de gaz domestique, pompes automatiques…) et une courbe d’évolution des prix sur les dernières semaines.

1-2-3 Fuel et SLMC la station la moins chère vous proposent le même genre de service et seule l’interface vous fera en préférer une à l’autre. Karbu essence moins chère se démarque des autres avec une option très pratique. Cette dernière permet en effet de planifier son voyage. Vous pouvez ainsi déjà voire quelles sont les stations les moins chères dans lesquelles vous pourrez vous arrêter pour faire des économies.

L’inflation risquant d’empirer dans les mois à venir, ces applications peuvent vous permettre –si ce n’est pas déjà le cas- de prendre dès à présent de bonnes habitudes pour faire des économies aussi minimes qu’elles soient.