Hello Watt : économisez un max sur vos factures énergie !

Le coût de l’énergie peut rapidement donner des sueurs froides. Le chauffage est-il trop élevé ? Combien ai-je consommé ce mois-ci ? Autant de questions devenues presque aussi angoissantes que le Covid ou la guerre en Ukraine. Pour suivre votre consommation et vous éviter un énième ulcère, Hello Watt est l’application qu’il vous faut ! On vous en dit plus.

Maîtrisez et réduisez votre consommation

Hello Watt met à votre disposition plusieurs outils afin de maîtriser et de réduire votre consommation d’énergie. Vous pouvez comparer les différents fournisseurs d’énergie et choisir celui qui répond le mieux à vos besoins. Grâce à l’application, vous suivez en temps réel votre consommation qu’il s’agisse de gaz ou d’électricité. Elle est analysée pour chaque poste. Par exemple, ce que vous consommez en chauffage et le pourcentage que cela représente sur votre facture. Ou encore, la consommation d’électricité comprenant l’éclairage, l’utilisation du réfrigérateur ou du multimédia. Il est même possible de suivre vos émissions de CO². Le petit plus, l’application vous indique les créneaux horaires pendant lesquels consommer afin de réduire l’empreinte carbone.

De judicieux conseils

L’application offre des conseils afin d’économiser sur tous les postes. En effet, qu’il s’agisse de l’isolation des combles ou d’essayer la cuisson passive, Hello Watt propose des solutions afin de consommer moins et mieux. Certaines sont assez simples à mettre en place tandis que pour d’autres, il sera nécessaire de faire appel à des professionnels. Les économies d’énergie sont comprises entre 6 € et 470 € par an.

Hello Watt en résumé

Hello Watt est une application qui permet de suivre sa consommation d’énergie, mais également de repenser la manière dont elle est consommée. Dans un contexte où l’énergie s’avère de plus en plus coûteuse, il est intéressant d’avoir entre les mains un outil qui offre la possibilité d’en maîtriser la consommation. L’application est complète tant par les outils mis à disposition que par les actualités et les conseils partagés.