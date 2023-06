Hello bank! : votre compte courant à 1€/mois !

« Hello bank! » a vu le jour en 2013. Il s’agit d’une banque 100 % en ligne créée par BNP Paribas. Même s’il est possible pour les clients d’aller chercher un chéquier ou de déposer des espèces dans une agence BNP, toutes les opérations peuvent s’effectuer en ligne, y compris l’inscription. Pour contacter un banquier, il suffit de téléphoner du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 17h30. Les produits proposés sont nombreux : livret A, LEP, prêt immobilier, PEL, livret jeune, compte joint, assurance vie, crédit à la consommation, etc. Mais ce qui nous intéresse ici c’est le compte courant.

Deux types de cartes bancaires disponibles

Notez que La carte Hello One est gratuite à condition qu’elle soit utilisée au moins une fois par mois. Mais celle qui vaut le plus le coup est l’offre hello Prime avec une carte Visa Premier (5€/mois) qui dispose de solides garanties en cas de voyage à l’étranger par exemple (rapatriement, assurance annulation, retard d’avion/train, perte de bagages, etc.), mais aussi de services sympas comme des billets de ciné à prix réduit ou des prix sur les locations de véhicules. Il faudra cependant justifier de 1000 € de revenus par mois. Il est aussi possible de profiter d’un offre pour les compte joint : Hello One Duo (gratuit) ou Hello Prime Duo (8 €/mois). C’est peut-être le moment de changer de banque puisqu’en ce moment et jusqu’au 12 juillet 2023, les offres à 5 € et 8 € sont proposées à seulement 1 €/mois les 6 premiers mois.

L’application mobile est très bien conçue. Vous pouvez visualiser votre solde, mais aussi mieux gérer vos données grâce à un historique des dépenses par catégorie. L’accès au compte via montre connectée est un peu gadget, mais a le mérite d’exister, par contre l’option Apple Pay, très pratique, est de la partie. Il faudra au moins un iPhone SE ou un appareil à partir de l’iPhone 5S. Les tout derniers appareils étant aussi compatibles bien sûr : iPhone 14, etc.

« Hello bank! » : des prix maîtrisés

« Hello bank! » ne vous facture pas de frais de tenue de compte, le chéquier peut être envoyé gratuitement chez vous, les chèques de banque (des chèques garantis par la banque pour acheter une voiture par exemple) sont gratuits et l’assurance obligatoire en cas de perte ou de vol de vos moyens de paiement sont assez bon marché. Concernant les frais, ils sont clairement indiqués et sans piège : les retraits d’espèces en France et UE sont gratuits, mais en dehors, il faudra retirer l’argent d’une banque partenaire de la BNP (50 000 DAB dans le monde) sinon vous serez facturé à hauteur de 2 %. Si vous devez remplacer votre carte avant sa date de validité (en cas de perte ou de vol), il vous en coûtera 15 €. En cas de dépassement du découvert autorisé, la lettre de régularisation vous coûtera 20 €.

Ouvrez facilement un compte !

Un compte « Hello bank! » peut s’ouvrir uniquement en ligne avec un simple formulaire via votre navigateur. Sachez juste que si vous êtes client à la BNP, le transfert de compte sera plus facile et vous n’aurez pas à changer de RIB. Pour les autres, c’est presque aussi simple : il faudra renseigner le formulaire, envoyer sa signature électronique en la prenant en photo avec votre smartphone et saisir un code envoyé par SMS. Vous pourrez alors envoyer les documents justificatifs en ligne : deux pièces d’identité (parmi la carte d’identité, titre de séjour, passeport, permis de conduire, acte de naissance, etc.) un justificatif de domicile (facture, abonnement Internet, etc.), une feuille d’imposition, bulletin de salaire (ou à défaut une carte d’étudiant ou un certificat de scolarité) et votre ancien RIB. Vous pourrez alors réaliser votre premier versement et attendre quelques jours votre carte bancaire.

Changer de banque, une galère ?

« Hello bank! » veut vous faciliter la tâche si vous devez changer de banque. Les nouveaux clients ont l’opportunité de faire appel au service Hello Start qui permet de migrer vers votre nouvelle banque en ligne sans heurts. C’est « Hello bank! » qui se charge de s’occuper des démarches de transfert de prélèvement si vous payez vos factures (assurances, EDF, téléphone, etc.) Il vous suffira de renseigner un formulaire et « Hello bank! » se chargera du reste. Vous rejoignez « Hello bank! » pour économiser de l’argent et ne pas perdre votre temps, non ?