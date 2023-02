Économies d’énergie : La meilleure appli pour dépenser moins en électricité et en gaz ?

Si vous avez un compteur Linky ou Gazpar, vous pouvez suivre au jour le jour votre consommation sur l’application EDF & MOI. Le but est de repérer vos habitudes consommatrices et d’essayer de les corriger pour faire des économies…

Depuis le 1er février 2023, l’électricité a encore augmenté de 15 % en suivant le prix du gaz dans cette spirale sans fin. Nono voulait détruire l’économie russe et nous voilà à compter les kopecks au fond des tiroirs. La bonne nouvelle c’est que si en France « on n’a pas de pétrole », on a au moins des idées. Les compteurs Linky pour l’électricité et Gazpar pour le gaz, sont connectés et permettent de suivre votre consommation au jour le jour. Oui, Madame ! Si vous avez ces compteurs magiques et que vous payez votre facture à EDF et pas un autre opérateur parasite, c’est gagné.

Des tas de fonctionnalités

Pour profiter de cette fonctionnalité, il suffit de télécharger l’application EDF & MOI sur Android ou iOS et de vous enregistrer avec vos identifiants EDF. L’application permet de jeter un œil aux prévisions de consommation globale dans son secteur, de retrouver son échéancier et la somme correspondant à votre mensualité. On y trouvera aussi un justificatif de domicile et la possibilité d’activer des notifications. Vous avez plusieurs contrats ? Retrouvez-les tous dans l’appli ! Pour suivre la consommation au jour le jour, il faudra donner son consentement (sinon, ce sera tous les mois). Allez dans votre profil en haut à droite et dirigez-vos dans l’onglet Infos Perso. D’ici vous pourrez activer le suivi de conso Linky et Gazpar.

Un suivi des consommations tout les 24h

Ensuite, dans Mon fil d’actu, vous pourrez accéder à votre consommation journalière. Si vous avez fait trois lessives la veille ou si vous avez laissé la fenêtre ouverte, vous verrez combien cela vous a coûté. C’est très impressionnant ! Le consentement peut mettre quelques jours à se déclencher, mais vous pourrez consulter votre consommation en euros ou en kWh et suivre son évolution dans le courant de l’année. Il est même possible de comparer votre consommation avec celles des ménages similaires au vôtre. Il suffit pour cela de renseigner son profil avec le nombre de personnes, votre équipement, la surface de votre logement, etc. Avec l’appli vous pourrez réduire vos dépenses, vous fixer un objectif et recevoir des notifications si vous les dépassez.