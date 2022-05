Disneyland : l’appli mobile pour réussir votre visite chez Mickey

Si vous avez déjà été à Disneyland Paris, vous savez que cela peut se traduire en expérience assez éreintante. Il faut marcher, faire la queue, essayer de contenter les petits et les grands avec la hantise de rater quelque chose de super (parade, personnage, concert, spectacle, etc.) Pour réussir votre passage chez Mickey, vous pouvez dans un premier temps vous rendre sur l’excellent site HelloDisneyland tenu par Maureen, une vraie passionnée qui tient aussi une chaîne YouTube très sympa. Ensuite, nous vous invitons à télécharger l’application officielle Disneyland® Paris sur Android ou iOS, un véritable couteau suisse qui va vous permettre de réussir à coup sur votre escapade enchantée.

Gérez tous les aspects de votre visite ou de votre séjour…

L’appli gère tous les aspects de votre visite. Vous pouvez acheter vos billets ou les transférer pour entrer sur les sites de Disneyland et de Walt Disney Studios. Si vous avez réservé un hôtel, il est aussi possible de se pré-enregistrer à l’avance pour gagner du temps. De même, réservez à l’avance votre table dans un des nombreux restaurants du parc pour éviter les queues. Dès l’installation de l’appli, celle-ci vous posera quelques questions sur les « guests » qui compose votre visite : âge, mais aussi personnages préférés ou si vous êtes plus motivé à l’idée de faire des attractions ou à profiter de l’ambiance du parc. Cela permettra à l’appli de vous proposer des recommandations en fonction de vos désirs. Libre à vous de faire une liste de favoris pour être sûr de ne rien oublier une fois sur place : il n’y a rien de plus frustrant que d’avoir raté une parade, un lieu ou un personnage à l’heure de quitter le parc. Depuis la carte, vous avez accès aux restaurants classés selon le style et le prix (avec la possibilité de consulter les menus), mais aussi aux boutiques, aux « points selfie » et aux spectacles.

Ne faites pas la queue comme tout le monde !

Mais l’aspect le plus pratique de l’appli est sans aucun doute la durée des files d’attente en temps réel. Comme vous le savez sans doute, le temps d’attente pour les attractions varie énormément en fonction du jour et de la période de l’année (voir ce calendrier pour en savoir plus), mais au sein même d’une journée les files peuvent varier du simple ou triple. Pourquoi attendre 50 minutes à Big Thunder Mountain alors qu’il n’y a que 15 minutes d’attentes au Phantom Manor juste à à côté ? Vous pourrez faire le BTM sur l’heure du déjeuner, pendant la parade ou après 20 heures quand le parc commence à se vider. Une très précieuse fonctionnalité qui vous permettra aussi de consulter le temps d’attente sans avoir à vous déplacer devant chaque attraction. Notez que si vous n’avez pas ou plus de forfait Internet 4G/5G, le parc propose un WiFi gratuit et la possibilité de recharger son portable gratuitement dans l’Arcade Alpha de Videopolis (n’oubliez pas votre chargeur !).