Cryptos, Bitcoin : Coinhouse lance enfin son appli !

Alors que Coinhouse est un des acteurs majeurs sur le marché des crypto-actifs, il lui manquait encore un élément incontournable en 2022 : une application mobile sur Android et iOS. Il faut dire qu’une app rend bien plus pratique la consultation de son portfolio, des évolutions de ses investissements ou ses passages d’ordres (achats, ventes, échanges). Tout est maintenant simplifié et peut être fait de n’importe où avec une sécurité maximale.

Mais que propose Coinhouse au juste ?

Rappelons que Coinhouse propose une trentaine de cryptomonnaies triées sur le volet. Pas de « shitcoin » fantaisistes, que le meilleur : Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avanlanche, Elrond, Kusama, Polygon, Polkadot, Algorand, Solana, Ripple, VeChain, etc. Chez eux, les commissions sont fixes et il est possible de payer par carte ou par virement bancaire. L’inscription est simple et rapide : vous êtes prêt à acheter vos cryptomonnaies immédiatement. Libre à vous de laisser Coinhouse s’occuper de vos cryptos ou de les transférer sur une clé Ledger.

Il n’est pas trop tard !

Vous pensez avoir raté le train et partir après les autres ? Pas du tout puisque les cours n’ont jamais été aussi bas depuis des mois. Entre l’effondrement de Luna, l’éclatement de la bulle des NFT « artistiques », la guerre en Ukraine, la migration de mineurs de Chine vers d’autres pays et les incertitudes autour de la bourse, c’est le moment d’acheter au plus bas ! Et comme de plus en plus d’institutionnels passent aux cryptos (banques, fonds de pension, sociétés du NASDAQ, etc.), c’est un investissement intéressant à garder pour les 5 ou 10 prochaines années.