Coupe du Monde 2022 : l’appli de l’équipe de France à l’heure du Qatar !

Dans un peu plus d’une semaine, c’est la Coupe du Monde de football au Qatar ! L’équipe de France, tenante du titre, propose une application pour suivre l’actualité de la compétition la plus regardée sur le globe. On y trouvera le calendrier, les résultats des matchs, des reportages, etc. L’appli idéale pour supporter les Bleus !

L’appli officielle de l’équipe de France a opéré de nombreux changement pour cette 22e édition de la Coupe du Monde. Il faut dire qu’il y a de l’enjeu cette année puisque non seulement la France détient le trophée, mais qu’aucune équipe n’a remporté deux éditions d’affilée depuis le doublé 1958/1962 du Brésil de Pelé. Attention, même en forme, il faut se souvenir qu’après le succès de la Coupe du Monde 1998, les Bleus avaient connu la débâcle en Asie en 2002. Johnny n’est plus là, mais il faudrait quand même éviter de prendre un bouillon. Mais revenons à notre appli… Que trouve-t-on d’intéressant pour nous, les vrais supporters qui n’avons aucun problème de conscience à regarder une Coupe du Monde en hiver, dans des stades climatisés et construits sur des cadavres ?

Une appli qui s’est transformée pour la Coupe du Monde !

En cette fin d’année 2022, l’appli officielle de l’équipe de France s’est métamorphosée pour guider de manière optimale les téléspectateurs. On y retrouvera les horaires des rencontres, les scores en direct, les résumés des matchs, la composition des équipes, le nombre de points, le classement des poules, mais aussi la liste des adversaires et de chaque joueur de chaque équipe. On note aussi la possibilité d’activer des notifications pour ne pas rater les matchs de votre choix. Le « social wall » réunit les meilleurs tweets avec un tri par hashtag.

Une appli indispensable pour suivre la compétition !

Et quand il n’y a pas match, il y a quand même du contenu : articles de presse, reportages TV, réactions des joueurs, meilleures actions, buts, etc. Bien sûr, l’accent va être mis sur cette Coupe du Monde, mais cette application permet de suivre l’intégralité des équipes et des compétitions gérées par la FFF : équipe de France féminine, Coupe de France, Coupe Gambardella, D1 Futsal, D1 féminine… L’appli propose aussi une boutique avec des maillots, t-shirts, vestes, shorts, etc. Évidemment, la billetterie ne propose plus de places pour les phases de poule et encore moins pour la phase à élimination directe, mais vous pourrez trouvez des prix intéressants pour les futures rencontres en Ligue des Nations ou pour les qualifications de l’Euro 2024 en Allemagne.

