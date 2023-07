Contrôle parental et surveillance téléphone : préparez la rentrée avec eyeZy

La rentrée c’est dans un peu plus d’un mois et même si on veut pas trop y penser, il est bon de s’y préparer à l’avance. Si votre enfant est en âge d’avoir un téléphone portable, vous voudriez peut-être surveiller ce qui se passe dans son monde numérique. Rien ne remplace la confiance et le dialogue, mais avec les cas de harcèlement scolaire, on n’est jamais trop prudent…