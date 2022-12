Connaitre le kilométrage réel d’une voiture d’occasion avec l’appli Odopass

Une vente, un achat de véhicule en toute transparence

C’est très simple, grâce à Odopass, les vendeurs de véhicules ont la possibilité, sans aucuns frais, de créer un dossier complet renseignant l’historique du véhicule. Immatriculation, nombre de propriétaires, entretien (factures scannées), relevés des kilométrages lors des contrôles techniques ainsi que leurs résultats… Trimestriellement, il est vivement conseillé de certifier le kilométrage du véhicule. Le pass ainsi créé peut être rendu public afin de rassurer les potentiels acheteurs.

Une protection lors de l’achat

Pour les acheteurs, l’application est une garantie contre la fraude au compteur kilométrique et à l’arnaque automobile en général. En effet, l’acheteur aura accès à de nombreux renseignements sur le véhicule dont il souhaite faire l’acquisition, qu’il s’agisse de la consommation, du certificat de non-gage, de l’historique administratif en passant par l’entretien, tout est clairement exposé et aisément consultable.

Odopass en résumé

La transparence est de mise sur cette application. Elle permet au vendeur de renseigner au fur et à mesure, toutes les interventions effectuées sur le véhicule, exit les factures égarées, les oublis d’entretien. Un véritable carnet de bord embarqué sur mobile et un excellent moyen de mettre en avant un ou plusieurs véhicules. L’acheteur en ayant accès à toutes les informations évite les mauvaises surprises et ne court plus après les renseignements qu’il souhaite obtenir. De plus, en souscrivant au pack Odopass Premium à 7,99€/mois, l’acheteur a accès à une cotation précise du véhicule et bénéficie d’une protection juridique pendant 12 mois dont le but est de le prémunir de tout éventuel litige avec le vendeur. Il est à présent possible de vendre et acheter un véhicule sereinement avec Odopass.