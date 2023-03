WhatsApp propose une nouvelle fonctionnalité appelée « Communauté » et on vous explique comment l’utiliser et l’exploiter à son maximum.

WhatsApp se veut de plus en plus complet et ouvert à rassembler les utilisateurs aujourd’hui bien nombreux. C’est ainsi qu’est depuis peu disponible la fonctionnalité « Communauté » dont nous vous expliquons les options.

Communauté : toujours plus grande !

Les communautés permettent au départ de regrouper sous un même onglet jusqu’à 50 groupes qui pourront rassembler jusqu’à 1024 membres chacun. Un groupe d’annonces permet également aux administrateurs et à eux seuls d’envoyer des messages à l’ensemble des jusqu’à-2000-membres de ce dernier. Pour lancer une communauté, ouvrez WhatsApp et cliquez sur l’onglet le plus à gauche puis sur « Lancez votre communauté ». Personnalisez-la avec un nom, une photo et une description. Ensuite, plusieurs options s’offrent à vous. Soit vous créez un nouveau groupe, soit vous en ajoutez un ou plusieurs existants.

Une fois ceci fait, à vous d’ajouter des personnes de vos contacts dans chaque groupe. Pour cela, entrez dans un groupe et cliquez sur le nom de ce dernier. Cela fera apparaître de nombreuses options comme « Ajouter des membres ». Et si vous souhaitez ouvrir un poste d’admin à un des membres, appuyez sur ce dernier dans la liste puis sur « Nommer admin du groupe ». Vous pourrez refaire la même manipulation si, pour une raison ou une autre, vous voulez lui révoquer ce privilège ou même l’enlever du groupe.

Les communautés peuvent vraiment vous faciliter la tâche si vous voulez préparer un événement avec plusieurs groupes de personnes, comme une sortie sportive par exemple. Vous pouvez créer alors un groupe sur ceux qui s’occupent des repas, un autre pour les transports… tout ça sans jamais que les informations se perdent dans des flux où il est facile de passer à côté. Ce qui est souvent le cas dans les groupes normaux. Encore une nouvelle fonctionnalité pour vous faciliter vos tâches organisationnelles avec la possibilité d’épingler un message ou de faire un sondage…