Comment regarder la télé sur son téléphone ? Trois applis au top !

Grâce à votre smartphone, il est désormais possible de regarder la télévision partout, tout le temps. Plusieurs applications existent pour regarder les programmes des grandes chaînes et de la TNT en direct ou en replay depuis son mobile.

Molotov TV : l’application populaire (presque) gratuite

Il s’agit sans nul doute de l’application la plus connue pour regarder la télé sur son téléphone. Molotov TV donne accès à un très grand nombre de chaînes, au travers d’une version gratuite ou premium, allant de 5.99€ par mois à 59.99€ par mois.

La version gratuite de l’application donne accès à 31 chaînes, principalement issues de la TNT. Cependant, certaines ne sont accessibles que sur abonnement : TF1, M6 et les autres chaînes de ces groupes (TMC, W9, Gulli…).

Pour télécharger Molotov TV, c’est par ici pour Android et par là pour iOS.

MyCanal : votre application premium

L’application de Canal+ propose l’offre la plus fournie sur le marché français. En plus de proposer l’accès complet aux chaînes du groupe, elle vous permet de regarder la télé sur son téléphone ou sa tablette les 27 chaînes de la TNT ainsi qu’une très large sélection de films et séries.

Côté tarifs, les offres de MyCanal changent régulièrement, notamment pour les plus jeunes et les étudiants. Vous pouvez consulter les forfaits d’abonnements directement depuis cette page.

MyCanal est disponible sur Android ainsi que sur iOS.

Orange, SFR, Bouygues et Free : la TV sur smartphone via l’opérateur

Les principaux fournisseurs d’accès internet français disposent aussi de leurs propres applications pour regarder la télé sur son téléphone. Les offres varient selon l’opérateur :

Orange TV : gratuite pour les abonnés mobiles et fixes, l’application donne accès à 70 chaînes ainsi qu’à des programmes en VOD. Des options payantes complémentaires, comme certaines chaînes et programmes, sont aussi disponibles.

SFR TV : gratuite pour les abonnés SFR ADSL, mobile ou Fibre, elle donne accès à la VOD, ainsi qu’à 200 chaînes, mais aussi à des services complémentaires. Là aussi, des options payantes sont disponibles.

B.TV et Oqee : chez Bouygues et Free aussi, des applications de TV sur mobile sont accessibles. Plus limitées en termes d’offres, elles permettent malgré tout d’accéder à la plupart des chaînes de la TNT ainsi qu’à quelques programmes complémentaires.

Notre conseil final : pensez à garder un œil sur votre consommation de données, regarder la télé sur son téléphone amène une forte consommation de 4G.