Comment gagner de l’argent en triant vos déchets avec Wetri ?

« Le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas. » Cette maxime est très juste mais la route est encore longue avant d’en arriver là. Il faut donc trouver des solutions pour recycler plus et plus souvent. Qu’est-ce qui peut motiver un humain à faire quelque chose ? L’argent évidemment ! Ainsi est née l’application Wetri.

Wetri : un sou pour un déchet !

Wetri est une application développée par Guillaume et Arnaud Louiset, frères et entrepreneurs qui souhaitent sensibiliser les Français au recyclage comme ils l’expliquent sur leur site :

Le projet est né d’un constat en tant que consommateurs : nos déchets ont beaucoup de valeur, mais celle-ci est sous-exploitée.

L’app permet donc de géolocaliser les endroits qui vous permettent de le faire par « spécialité ». Vous saurez ainsi où déposer chaque objet à qui vous souhaitez donner une deuxième vie. Capsules de café, bouchons en liège et autre peuvent ainsi renaître et servir à nouveaux. Wetri propose aussi de recycler des pots en plastique, des stylos, des lunettes, des montres, des smartphones, des batteries, des cartouches d’encre, des vêtements, de l’huile alimentaire, et encore plein d’autres choses… Mais là où Wetri va plus loin, c’est qu’elle vous récompense à chaque bonne action de votre part.

Prenez-vous ainsi en photo devant le bac de collecte, envoyez votre cliché et vous gagnerez des points qui pourront être convertis en argent, en bons d’achat auprès de partenaires ou en dons à des associations pro environnementales. Une manière plutôt intelligente de pousser quiconque à faire des efforts. Les concepteurs ont d’ailleurs de grandes ambitions pour leur application : en faire « l’outil grand public de recyclage de référence en France« , dans les deux années à venir.

Wetri est disponible sous Android et sous iOS.