Ces applications mobiles pour voyager pas cher

Voyager et découvrir le monde, c’est agréable. Le faire sans trop dépenser d’argent, c’est encore mieux. On vous recommande ces applications qui vous aideront à économiser vos deniers.

Au moment de choisir sa destination de voyage, il y a de nombreux critères qui vont influencer le choix final de la plupart d’entre nous. Plage paradisiaque, montagne pour randonner, spécialités culinaires, non-présence de moustique…Oui, tout cela compte mais, une chose se révèlera plus que déterminante : le prix du voyage ! Comment trouver des billets pas chers ? Voilà une petite sélection d’applications qui feront du bien à votre porte-monnaie.

À lire également : Objectif plage : perdez du poids pour cet été avec votre smartphone

Voyage, voyage…

Avec la multiplication des offres, les agences de voyage ont bien dû s’adapter et proposent aujourd’hui parfois des billets à prix très bas. Encore faut-il les trouver, me direz-vous, et ces apps vont vous y aider en comparant des milliers de sites.

Booking

Comment ne pas commencer par Booking et ses 100 millions de téléchargements ? Difficile de faire mieux avec une interface simple qui permet de comparer les prix des vols, des hôtels et des locations de voitures et des courses de taxis. Vous trouverez également des offres spéciales directement dans l’appli, tout comme des réductions si vous vous abonnez à leur programme « Genious ».

Kayak

Autre mastodonte du secteur, Kayak propose également de comparer les dépenses. Ici, vous aurez tout de même parfois des réductions spéciales si vous réservez directement depuis l’application. Enfin, si vous ne savez pas encore où partir, une carte vous permet de voir quelles sont les destinations disponibles depuis votre aéroport de départ.

Skyscanner

Skyscanner est aussi efficace que les deux autres citées au-dessus. Solide, simple, et vous pouvez choisir votre hôtel directement sur une carte avec les prix qui s’y affichent. Pas de chichi et très pro.

Go Voyages

Voilà une application qui prend exemples sur ses grandes sœurs plus connues. Ici aussi, on compare les vols, les hôtels et on peut louer une voiture. Go Voyages vous permet de télécharger votre carte d’embarquement directement dans l’app et vous pouvez également suivre n’importe quel vol en temps réel. Des guides de voyages sont même téléchargeables gratuitement. Des fonctionnalités plutôt pratiques.

Liligo

Liligo est une application consistante qui vous propose trois critères dans ses résultats de recherche : le moins cher, le plus rapide et le plus malin (entre les deux autres). Vous pouvez également créer une alerte pour savoir quand les prix de certains voyages changent.

Je ne sais pas où on va, mais on y va !

Pour les aventureux, ces applications vous permettent de chasser les prix les plus bas pour partir au dernier moment. Avec ce petit sentiment de marcher sur les pas d’explorateurs historiques comme Magellan ou Frédéric Lopez.

Départ Demain

Avec Départ Demain, il va falloir être expert dans la préparation express de valise puisque les vols sont prévus entre 24 et 96h ! Ce sont des ventes flash, donc premier arrivé, premier servi et les stocks ne sont pas illimités. Mais une très bonne manière de se surprendre soi-même. Surtout que ce sont de vrais voyages sérieux et non avec des prestations au rabais. Ce sont simplement les tours opérateurs qui bradent les séjours qui allaient leur rester sur les bras.

VoyagesPirates

Sur le même principe, VoyagesPirates fait des offres de voyages à prix cassés. Il n’y en a pas pour tout le monde mais les plus rapides auront la chance de mettre la main sur des séjours vraiment avantageux financièrement. La plupart du temps, tout est compris, du vol aux réservations de nuits d’hôtels. Vous pouvez tout de même filtrer les résultats et l’application propose aussi des conseils de trips à travers le monde.