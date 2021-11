Calendrier de l’avent : quatre applications pour accueillir Noël 2021 dignement

Tradition de Noël qui ravit les petits (surtout) et les grands (un peu) depuis le XIXème siècle, le calendrier de l’avent (et non de l’avant) existe évidemment en version numérique via divers sites et plusieurs applications dont voici une sélection qui permettra à toute la famille (ou presque) de patienter jusqu’à la Noël dans la joie et la bonne humeur (et dans les respect des gestes barrières bien sûr, et papy et mamie, hop, à la cuisine !)

Noël Calendrier de l’Avent 21

Ce calendrier de l’Avent interactif vous propose de télécharger chaque jour une mini application à partager avec vos amis ou votre famille. Ce sont donc 25 jeux qui sont téléchargeables gratuitement. Comme avec un véritable calendrier de l’Avent, vous devez ouvrir une fenêtre chaque jour et il est possible de tricher ! Un bel hommage à cette coutume chrétienne du XIXe siècle.

Compte à Rebours de Noël

Un beau calendrier de l’Avent gratuit et sans pub ! Dans ce compte à rebours, vous profiterez chaque jour d’un cadeau différent : des images HD sur le thème de Noël à utiliser comme fond d’écran, des musiques de Noël (Deck the Halls, We Wish You a Merry Christmas, etc.), des thèmes spéciaux avec le Père Noël, ses rennes, etc. Des cadeaux et un compte à rebours pour se mettre du baume au coeur…

Jacquie Lawson 2021 London Advent Calendar

C’est le seul calendrier de l’Avent de cette sélection qui soit en Anglais, mais attention : il est magnifique. Un régal pour les yeux, mais aussi une application bourrée de petits secrets cachés, de cadeaux à découvrir, de jeux, de devinettes, de musiques, mais aussi de recettes ! Il est possible de décorer son sapin de Noël virtuel ou de juste regarder la neige tomber sur des décors Londonien. Un vrai savoir-faire pour ces développeurs qui en sont à leur dixième version de l’application.

Calendrier de l’Avent 2021 : Jeux de Noël

Un calendrier de l’Avent plus classique avec une fenêtre par jour à ouvrir et un jeu par jour à découvrir. Il est possible de partager l’appli avec ses amis pour comparer ses scores. L’originalité de cette appli réside dans les thèmes puisque vous pouvez retrouver les traditions de Noël du monde entier et pas uniquement celles que nous connaissons. L’auteur vous invite même à lui donner des idées pour les prochains Noëls !