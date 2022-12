Ça bloque sur les devoirs ? Un prof pour vous aider en une minute avec ViteUnProf !

Des cours où et quand vous en avez besoin

Il n’est plus nécessaire de rester bloqué pendant de longues heures sur un cours ou un exercice. Le principe de l’application est clair. On s’inscrit, on expose son problème ou son besoin et on commande un prof qui se connecte en visio pour aider dans la matière de votre choix. Simple et efficace, car il ne faut pas plus de 10 min à l’application pour vous dénicher le professeur adéquat. Et pas n’importe lequel, les professeurs et étudiants intervenants sont issus des plus grandes écoles. Polytechnique, ESSEC ou encore la Sorbonne pour n’en citer que quelques-unes.

« Bloqué(e) sur un exercice, une notion de cours, un devoir maison…?

Commandez un prof, il se connecte en visio et vous donne un coup de main ! »

Un très large choix de matières

Quelle que soit la matière qui est à deux doigts de vous rendre entièrement chauve, vous trouverez votre bonheur. En effet, il est possible d’être soutenu en mathématiques, SVT, droit, économie, philo, mais également en informatique ou encore en chimie. Toutes les matières étudiées du collège au lycée.

Des tarifs en toute transparence

ViteUnProf joue la transparence totale et c’est une excellente chose. En ce qui concerne les modes de paiement, deux choix sont disponibles : à la séance ou au forfait. Cela dépend entièrement de vos besoins. Les tarifs des séances (de 20 à 60 min) sont compris entre 9,99 € et 24,99 €, tandis que pour les forfaits (de 2 h 20 à 11 h 20) il faudra compter entre 55,99 € à 249,99 €. Les offres sont sans engagement et sans reconduction tacite, ce qui évite les surprises désagréables.

ViteUnProf en résumé

Cette application est parfaite, autant pour les problèmes bénins à résoudre que pour un soutien plus soutenu. La possibilité de programmer un minuteur pour les séances de travail le tout accompagné d’une musique d’ambiance, booste la concentration. En somme une application à découvrir et à adopter pour cette année scolaire et les suivantes.