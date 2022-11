Billets de train d’occasion et bons plans voyage avec l’appli KelBillet !

En pleine préparation d’un week-end et vous ne savez pas où trouver vos billets de train au meilleur prix ? Un besoin de vacances et vous cherchez les offres de transport en avion les plus abordables ? Tout ce dont vous avez besoin est une application : KelBillet !

Ne perdez plus de temps

Avec l’application, vous gagnez un temps considérable. Exit l’époque où vous passiez plus de temps à comparer les offres de transport qu’à profiter de votre série Netflix. Avec KelBillet, vous renseignez votre point de départ, votre point d’arrivée, la date et il ne vous reste qu’à patienter quelques secondes. Il s’agit du temps nécessaire à l’application pour comparer et afficher toutes les offres disponibles. Vous aurez le choix entre différents modes de transports : avion, train, bus et covoiturage selon les destinations.

Seconde main de premier choix

Mais ce qui rend KelBillet particulièrement utile et appréciable, c’est la possibilité de trouver des billets de train d’occasion pour toutes les destinations, mais aussi de bus ou d’avion (s’ils sont cessibles). À l’inverse, vous pourrez aussi vendre vos billets de train et autres, et la bonne nouvelle c’est que vous ne paierez aucune commission, le service est entièrement gratuit. Sans doute le meilleur moyen de voyager économiquement.

Voyagez sans limite

Avec KelBillet aucune limite, aucune frontière, vous trouverez le billet qui vous convient peu importe la destination. Que vous rêviez de vous promener à Manhattan ou de déguster des Pasteis de nata à Lisbonne au printemps, vous dénicherez sans le moindre doute, le billet qui vous convient.

Via l’onglet actualités transports, on accède aux bons plans voyages à ne pas louper. Une occasion supplémentaire de s’évader à moindre prix. On y trouve également, outre les bons plans, les hébergements, la location de voiture, les séjours hôtel+vol.

Un fonctionnement simple

Son fonctionnement est assez simple. L’application met en avant toutes les offres en les classant par défaut en fonction du tarif. Il est possible de les afficher par heure de départ ou durée de trajet. Bien évidemment, les résultats peuvent être accessibles en ne sélectionnant qu’un seul mode de transport.

KelBillet en résumé

L’application KelBillet est relativement utile, néanmoins, il s’avère dommage de devoir y farfouiller pour découvrir qu’il faut passer par les “actualités transports” afin d’avoir accès aux bons plans, aux horaires de train ou encore la possibilité de comparer les prix de location de véhicules. Reste son atout principal : l’achat et la vente de billets de train (et autres) d’occasion.