Barbecue, apéro, terrasse : 5 applis pour kiffer votre été

Le soleil arrive et il est temps de profiter des terrasses et de rallumer les barbecues. Découvrez nos conseils applications pour profiter encore plus de ces moments de plaisirs simples.

En hiver, rien de mieux que de se poser au pied de sa cheminée. En tout cas pour ceux qui en ont. Quand l’été approche, on ouvre les portes, on profite du soleil, on remet le nez dehors, on ressort le barbecue du garage et on époussète les verres à cocktails. Pour rendre ces moments encore plus conviviaux et originaux, voilà les applications que nous vous conseillons.

Recette Apéritifs

Avant même de commencer le repas, vous pouvez confectionner des petits amuses bouches pour l’apéritif. Recettes Apéritifs ne ment pas sur son titre. Vous trouverez dans cette application des recettes faciles à réaliser et plutôt variées. Briouate, bourek, samoussa, mini burger, mini brochettes, mini muffin, mini pizza…Il y en a pour tous les goûts.

Barbecue grill recipes

Pour la suite, pourquoi ne pas faire un barbecue ? C’est plutôt simple et dès que le feu est allumé, à vous les grillades. Vous pouvez aisément vous contenter de chipolatas, de merguez, et de ventrèches. C’est déjà très bon, mais vous pourriez également voir plus loin et vous trouver l’envie de pousser l’art de la grillade encore plus loin. Barbecue Grill Recipes vous propose ainsi de nombreuses recettes plus ou moins exigeantes en temps et ingrédients afin d’expérimenter de nouvelles choses. Elles sont classées par spécialité (cochon, bœuf, poulet, sauce, végétarien…) et un moteur de recherche vous permet également de trouver votre bonheur par mot-clé. Elles vous sont expliquées étape par étape et vous permettront facilement de les réussir. Vous pourrez même mettre vos préférées en favoris pour les retrouver plus facilement.

Recette de crème glacée

Après avoir épaté vos amis avec vos grillades, pourquoi ne pas continuer la fête avec un dessert bien frais et goûtu ? C’est ce que vous permettra Recette de crème glacée qui regroupe des milliers de recettes de glaces, gâteaux glacés et autres sorbets. Vous aurez pour chacune une liste de courses ainsi qu’une information de temps qui vous sera nécessaire pour la réaliser. Tout ici est expliqué par le biais de vidéos, ce qui facilite encore plus la compréhension des recettes. Vous aurez également un œil sur les données nutritionnelles des merveilles sucrés proposées afin de limiter l’apport calorique si vous le souhaitez.

My Cocktail Bar

Pour accompagner tout ça (avec modération, il va s’en dire), vous pouvez élaborer de bons cocktails originaux. My Cocktail Bar vous fera ressortir vos shakers et vos glaçons avec un large choix de recettes de cocktail. Vous pouvez partir directement d’un alcool particulier pour vous en servir comme base. Il est également possible de rentrer vos propres créations dans l’application et créer des listes de courses pour ne pas oublier d’ingrédients.

Schlouk Club

L’été se savoure aussi à l’extérieur et aux terrasses de bar. Schlouk Club vous montre ainsi où trouver les bons plans pour profiter des happy hours et des bars où les prix sont les plus abordables, tout comme l’option « Meilleures terrasses » qui répertorie les préférés des utilisateurs. Vous pouvez même filtrer les endroits par rapport à certains critères comme la présence de l’air conditionné, d’un billard ou de toilettes pour handicapés par exemple. Encore plus fort, vous pouvez devenir membre du Shlouk Club et ainsi vous voir proposer des happy hours prolongés parfois jusqu’à minuit ou toute la journée dans certains établissements partenaires. Pour l’instant, cela marche dans des villes comme Paris, Montpellier, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Nantes, et bien d’autres, la liste ne cessant de s’allonger. Tout ça pour 4,99 €/mois. Au prix de la pinte de bière, l’abonnement est vite rentabilisé.