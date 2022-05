Application Parc Astérix : préparez au mieux votre visite chez les Gaulois !

L’été arrive à grands pas et les grandes vacances avec lui. Il est déjà l’heure pour de nombreuses personnes de penser aux locations à venir et de planifier également les activités qu’ils proposeront à leurs enfants pour les occuper. Dans celles les plus prisées, il y a bien sûr le séjour à Disneyland Paris et nous vous avons déjà expliqué comment vous le rendre plus simple dans un article dédié. Aujourd’hui, nous nous rendons dans un village d’irréductibles amoureux de sensations fortes : le Parc Astérix.

L’émoi de l’attraction

Le Parc Astérix illumine les pupilles des enfants depuis 1989 à 30 kilomètres de Paris. Il peut aussi avoir tendance à stresser les parents qui voient en cette visite une vraie gymnastique logistique complexe. Il faut dire qu’avec plus de 1,3 million de visiteurs par an, il est difficile de s’y faire une place. Heureusement, des solutions existent pour se faciliter les choses grâce à l’application officielle sur Android ou sur iOS.

Vous y trouverez déjà une carte du parc et toutes les informations en concernant chaque partie, les attractions ainsi que les spectacles que vous y trouverez. Les horaires d’ouverture y sont à chaque fois indiqués, tout comme la taille minimum pour y avoir accès. Il serait en effet dommage de faire de longues minutes de queue à une activité à laquelle vous ne pourrez finalement pas participer. Un onglet vous permet aussi de trouver les différents emplacements des toilettes.

Vous pouvez également planifier votre aventure en amont en faisant une liste de ce que vous voulez faire. Vous devrez pour cela créer un compte mais ça ne prend que quelques secondes. Des listes déjà préparées vous sont aussi proposées par rapport à l’âge des participants et à l’amour plus ou moins inconsidéré que vous avez pour les sensations fortes.

Si vous ne savez pas comment venir jusqu’au parc, vous y trouverez toutes les informations pour faciliter votre arrivée, que ce soit en voiture, en taxi, en train ou en navette depuis l’aéroport. Pour ceux qui ont peur de ne pas se rappeler où ils sont garés, vous avez la possibilité de sauvegarder la position de votre véhicule et l’application vous aidera à le retrouver.

Le temps, c’est précieux, par Toutatis !

On sait que la gestion du temps est primordiale pour apprécier encore plus une journée au Parc Astérix. Vous trouverez ainsi dans l’application de nombreuses options très précieuses. La plus utile, c’est celle qui vous permet de suivre en direct les temps d’attente pour accéder aux différentes attractions. Ainsi, vous pourrez vous éviter d’attendre 1h15 et plutôt vous diriger vers celles qui vous accueilleront le plus rapidement possible.

Des itinéraires vous indiquent en plus quel chemin prendre pour vous y rendre sans vous égarer dans les travées du parc. Pour ceux qui veulent vraiment gagner du temps, vous pouvez acheter des billets coupes-files directement in-app. Sous format digital, vous n’aurez qu’à les montrer pour accéder à certaines attractions sans faire la queue.

Si les attractions occuperont une grande partie de votre journée, il ne faut pas oublier qu’il vous faudra également vous restaurer ! Là aussi, le temps d’attente peut-être très long à certaines heures et vos ventres risquent de gargouiller. La solution à ce problème se cache dans l’app puisqu’elle vous permet de commander en avance. Vous n’aurez plus qu’à récupérer vos repas en clic & collecte dans 7 des 12 restaurants que compte le site.

Voilà, vous n’avez plus qu’à aiguiser votre menhir et le tour est joué !