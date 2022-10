750g : l’appli aux 80000 recettes de cuisine et aux conseils… étranges

L’application 750g, ce sont des dizaines de milliers de recettes de cuisine, des vidéos, de la pub… et des articles dont on se demande ce qu’ils font là…

Dès la page d’accueil, le ton est donné : on en prend plein les yeux, les photos sont magnifiques et nous vous déconseillons de lancer l’application 750g si vous avez un petit creux, sous peine de vous retrouver à manger votre téléphone ou le contenu de votre frigo.

La cuisine facile !

Pour trouver votre bonheur, il suffit de faire une recherche, mais si vous n’avez pas d’envie particulière, faites un tour dans la section Top Recettes. Rien de tel pour vous mettre l’eau à la bouche et trouver la recette qui vous rendra heureux. Vous ne savez pas quoi faire avec ce mascarpone, ces poireaux ou cette boîte de foie de morue ? Il suffit de taper un ingrédient pour avoir des suggestions. Les recettes sont aussi classées en fonction de la difficulté, du budget, du temps qu’il faut pour les réaliser, mais aussi du thème : Minceur, Apéritif, Monde, Salades, Pâtes etc.

À noter que pour chaque recette vous aurez la possibilité de choisir le nombre de personnes qui profiteront de vos talents de chef, ce qui est très pratique pour avoir la bonne quantité d’ingrédients et ne pas se planter. Un « pas-à-pas », un minuteur et des conseils précis vous aideront aussi à être à la hauteur de vos ambitions.

De la pub, des vidéos et de « l’actu »

750g n’exige pas de création de compte pour accéder aux recettes, mais il vous en faudra un si vous voulez ajouter les recettes qui vous intéressent à vos favoris, donner des notes etc. On a apprécié les très nombreuses (2000!) recettes en vidéo : le player est intégré et on peut diffuser le contenu sur un écran externe. On a regretté en revanche la grande présence de publicités sur l’appli qui gêne un peu son utilisation, une version premium payante permet de se débarasser des pubs en question.

Enfin, 750g propose une rubrique dédiée à l’actu et aux astuces dont le contenu (présent également sur le site) est parfois un peu surprenant. Si des conseils sur la congélation des courgettes ou l’art de cuisiner ses restes semblent on ne peut plus légitimes, on trouve aussi des articles curieux expliquant que « la cuisine est encore trop souvent un espace genré » que manger à une « heure précise » mettrait en danger votre santé mentale (comme chez les gremlins ?), que si vous mangez beaucoup de viande rouge, vous êtes probablement un « beauf » ou au moins sexiste et qu’il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant d’accepter un rendez-vous avec vous !