Test Express : Honor 90 Lite, une entrée de gamme convaincante

Dans la catégorie des smartphones 5G à moins de 200 €, on ne trouve pas grand-chose à se mettre sous la dent. Or, le petit frère du Honor 90 – qui est sorti cet été – voit son prix baisser drastiquement. C’est peut-être le moment pour lui de rafler la mise…

Le Honor 90 Lite est un smartphone très joli avec un pourtour métallique du plus bel effet, une taille standard (17 cm de diagonale) pratique à prendre en main et sans écran incurvé. Les bords sont très discrets et au dos, on trouvera un très original l’îlot photo excentré. Le Honor 90 Lite est aussi très léger avec ses 179 grammes et il a la bonne idée d’avoir un dos en plastique agréable au toucher sans avoir la mauvaise habitude d’attirer les traces de doigt disgracieuses.

Parmi les abonnés absents, on ne compte pas de prise jack, pas de mode stéréo, pas de WiFi 6 (on se contentera du 802.11 ac) et pas de slot microSD. Nous verrons cependant qu’avec 256 Go de stockage, ce n’est pas vraiment grave. Bien sûr, l’appareil propose deux slots nano-SIM, mais pas de compatibilité eSIM. Le capteur d’empreinte digitale sur le côté est très réactif et bien placé puisqu’il ne fait qu’un avec le bouton de mise sous tension.

Un bel écran et des performances surprenantes

Revenons un moment sur l’écran. Ce dernier est de technologie LTPS LCD : pas d’AMOLED donc. Pourtant la qualité est au rendez-vous et le rafraîchissement à 90 Hz est plutôt agréable. C’est 6,7 pouces de bonheur. MagicOS oblige, il est possible de jouer avec la colorimétrie pour la régler à votre goût. L’écran est clairement un des points forts du Honor 90 Lite.

Mais ce n’est pas sa seule qualité puisque sa puce MediaTek Dimension 6020 avec 8 Go de RAM constitue aussi une bonne surprise. Notons que la RAM peut en prime être étendue virtuellement à 13 Go en utilisant une partie du stockage interne. En utilisation de tous les jours, le Honor 90 Lite répond à 90 % des attentes. Certes on ne pourra pas jouer aux derniers jeux vidéo en 3D, mais les performances offertes par l’appareil sont très bonnes pour le prix. Il y a très peu de moments latences et l’ouverture des applications les plus courantes est instantanée.

Un capteur photo intéressant, mais…

Le Honor 90 Lite propose un ensemble de trois capteurs photo avec un objectif principal de 100 Mégapixels (ouverture f/1.9), un ultra grand-angle de 5 MP (f/2.2) et un objectif macro de 2 MP (f/2.4). Comme on peut s’en douter, ce dernier est tout à fait anecdotique. L’ultra grand-angle fait son travail très convenablement à condition de ne pas lui en demander trop. Quand la lumière vient à manquer, le bruit numérique se fait sentir.

Par contre le capteur principal donne de très beaux clichés avec des détails riches et une couche d’IA qui permet d’améliorer les scènes en fonction de la situation. Vous n’êtes pas obligé de l’utiliser, mais si d’aventure vous vous y essayez, vous risquez d’être agréablement surpris. Notez aussi que cet objectif ne prend pas des clichés à 100 MP par défaut. Comme avec son grand frère, il faudra aller dans le menu Plus et choisir l’option Haute résolution. Cette dernière est excellente, mais elle ne donnera de bons résultats qu’avec une lumière suffisamment vive. Cette partie photo est donc en demi-teinte avec un très bon module principal et deux objectifs secondaires en retrait. Mais bon, pour ce prix, on ne peut pas tout avoir n’est-ce pas ?

Notez que le Honor 90 Lite enregistre de la vidéo en 1080p et que l’appareil propose des gadgets très sympas comme le HDR, le timelapse, le mode « super portrait » et le très intéressant multividéo (dual view) qui permet d’enregistrer des films à la fois avec le capteur frontal et le capteur au dos…

Une autonomie dans la moyenne

Dans le domaine des smartphones d’entrée de gamme, la guerre se situe au niveau de l’autonomie. Pas d’inquiétude avec le Honor 90 Lite puisqu’il tiendra largement une journée complète, voire 2 si vous n’est pas du genre à sortir votre téléphone toutes les 5 minutes. La batterie de 4500 mAh répond présente et la charge de 35 Watts permet de récupérer 55 % de la jauge en 32 minutes. Dommage que le chargeur ne soit pas inclus dans la boîte. Autre point négatif, chez le concurrent Xiaomi on trouve souvent une coque transparente offerte pour protéger l’appareil. Ici, rien.

Le Honor 90 Lite fonctionne sous Android 13 avec la surcouche MagicOS 7.1. Si cette dernière est excellente, il faudra quelques jours pour vous faire aux menus légèrement différents par rapport aux Android « stock ».

Notre verdict :

Lorsqu’on désire un appareil autour de 200 €, on se tourne souvent vers les smartphones Xiaomi avec sa gamme Redmi riche et bon marché. Pourtant, à 199 € ce Honor 90 Lite tire son épingle du jeu. Côté photo il est loin des Galaxy S ou des Google Pixel, mais il fait jeu égal avec les concurrents chinois. Il se paye en plus le luxe de proposer un bel écran, des performances très honorables et surtout un design unique.

Le Honor 90 Lite à 199 € au lieu de 299 €

Sorti au mois de juin 2023 au prix de 299 €, le tarif a été revu à la baisse chez Amazon puisqu’on peut l’acquérir pour 249 €. Or en ce moment, son tarif baisse encore pour une durée limitée à seulement 199 €. C’est le moment de s’offrir un nouveau smartphone qui ne ressemble à aucun autre !

Tests prises de vue

Les notes du Honor 90 Lite : 7/10 Performance - 7/10

8/10 Design - 8/10

8/10 Écran - 8/10

7/10 Photo - 7/10

8/10 Autonomie - 8/10

9/10 Qualité/Prix - 9/10 7.8/10 Les plus : ► Un bel objet avec des finitions très sympas

► Un très bon rapport qualité/prix

► Un capteur photo principal qui fait le job Les moins : ► Pas de coque et pas de chargeur dans la boîte !