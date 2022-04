Test du Xiaomi Redmi Note 11 : Trop juste sur la photo

Comme tous les ans, Xiaomi nous propose une gamme « Redmi Note » très intéressante et variée avec pas moins de 5 déclinaisons. Mais celui qui nous intéresse aujourd’hui c’est le plus abordable de cette série, le Redmi Note 11 « tout court » : un appareil à moins de 200 € qui affiche une belle fiche technique.

Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 5G, Note 11 Pro 5G et Note 11 Pro+ 5G : comme d’habitude Xiaomi ne s’est pas foulé sur les noms de sa nouvelle série de smartphones, coincée entre entrée de gamme « plus » et mid-range « plus » (de 199 € à 399 €). L’année dernière, nous avions testé le Redmi Note 10S et nous avions été un peu déçus par la prestation de l’appareil. Pas dans l’absolu, mais en le comparant à ses illustres prédécesseurs. La partie photo notamment ne nous avait pas emballés.

Attention, le Redmi Note 11 est aussi disponible en version 5G, ne confondez pas les deux appareils !

Lancé à 200 € dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, le Note 11 propose un tiroir double nano SIM ou nano SIM + carte microSD. Sa prise en main est agréable, mais son design est un peu « convenu ». Contrairement à son frère le POCO M4 Pro, il ne se distingue pas vraiment de la masse. Son dos mat en plastique n’attire pas les traces de doigt comme un aimant, ce qui est une bonne chose. Notons que dans la boîte on trouvera une coque en plastique transparente. C’est déjà ça d’économisé !

On note aussi que l’îlot photo ne ressort pas trop, mais comme il est excentré à gauche, il rend l’appareil bancal si on souhaite l’utiliser le dos posé sur une table. L’émetteur infrarouge est toujours là et la prise jack se trouve sur la tranche supérieure. Les deux haut-parleurs manquent un peu de « patate », mais c’est certainement pour éviter de montrer leurs limites lorsqu’on décide de monter un peu le volume. Rien de grave non plus, on pourra aisément regarder un film sous la couette. Attention, certaines versions d’import n’ont apparemment pas le NFC. Le Redmi Note 11 tourne sous Android 11 avec la dernière surcouche du fabricant : MIUI 13.0.9. Cette dernière s’éloigne beaucoup d’une version stock d’Android. Certains détestent, d’autres ne jurent que par elle…

Très bel écran, performances en retrait

Cet écran AMOLED 2400 x 1080 pixels rafraîchit en 90 Hz est le gros point fort du Redmi Note 11. N’oubliez pas de choisir le balayage dans Paramètres>Écran (car le 60 Hz est réglé par défaut). Profitez-en pour calibrer la colorimétrie à votre œil. Intense tire sur le bleu, Standard tire sur le rouge. Nous préférons Saturé, mais cela dépendra de votre goût. C’est un très bel écran pour ce prix. Côté performances, le Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM LPDDR4X manque quand même de pêche. Alors bien sûr, cela se verra sur les jeux ou lorsque vous voudrez utiliser des applis gourmandes, mais il nous est arrivé d’avoir un message « n’ouvrez une application que lorsque votre appareil sera entièrement allumé » lorsque nous avons essayé d’ouvrir une app un peu trop vite. L’appareil met un peu plus de temps à ouvrir la galerie par exemple et cela ne nous était jamais arrivé avec d’autres générations de Redmi Note. Peut-être faudra-t-il préférer la version avec 6 Go de RAM…

Pas mieux que l’année dernière en photo

L’année dernière le Note 10S nous avait un peu laissé sur notre faim côté photo. Il faut dire que nous en demandons peut-être un peu trop pour un appareil autour des 200 €. Passons encore une fois sur les deux capteurs inutiles, macro et profondeur de champ, pour se concentrer sur le module grand-angle de 50 mégapixels (ouverture f/1.8). Ce denier capture par défaut des clichés en 12,5 MP. Alors qu’on constate une vraie différence sur de nombreux modèles (surtout quand on zoom sur un cliché), ici les changements seront très discrets. En extérieur avec une belle lumière, les photos sont bonnes : bien exposées avec un beau contraste, sans pour autant dénaturer les couleurs. Cela se complique quand la lumière est moins abondante ou en intérieur. Les couleurs sont moins respectées et on voit du bruit lorsque cela commence à s’assombrir. De nuit, c’est raté. Même avec de la lumière artificielle, le bruit est très présent et les contours sont peu nets.

Rappelons quand même qu’il s’agit d’un téléphone à 200 € et pas d’un Google Pixel, mais le POCO M4 Pro que nous avons testé en même temps est bien plus à l’aise dans ce domaine. L’ultra grand-angle de 8 MP (f/2.2) fait étonnamment bien le boulot. Pas la peine de lui demander une photo de nuit correcte, mais pour tout le reste c’est assez bon. Les portraits sont de bonne qualité à condition d’utiliser le capteur dorsal, car celui dédié au selfie n’est pas terrible. Rien de rédhibitoire, mais il faudra bien se positionner par rapport à la source lumineuse pour avoir un bon résultat. Au final, nous trouvons que le Redmi Note 11 ne s’en sort pas mieux que son prédécesseur.

10/10 en autonomie

Si vous connaissez la marque chinoise, vous savez que l’autonomie est souvent excellente sur ce segment. Une fois encore, on ne change pas une équipe qui gagne. Avec un accu de 5000 mAh avec un processeur peu énergivore gravé en 6 nm, le Redmi Note 11 tiendra la charge pendant plus de deux jours en faisant un peu attention et largement plus d’une journée en utilisation intensive, même en réglant l’écran sur 90 Hz.

Comme l’année dernière, le bloc de charge de 33 W permet de passer de 5 % à 100 % en une heure (de 5 % à 60 % en moins de 30 minutes).

Notre verdict :

Comme tous les ans, Xiaomi propose un bon smartphone d’entrée de gamme+ avec ce Redmi Note 11 et comme tous les ans, c’est un champion en autonomie. Cette année, on a aussi le droit à un écran AMOLED 90 Hz éclatant ! Si les résultats en photo et au niveau des performances sont un peu en retrait, il ne faut pas oublier que ce téléphone est proposé entre 199 et 249 €. Mais nous verrons dans le prochain test que le POCO M4 Pro s’en sort bien mieux pour quelques euros de plus…

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 11 ► Dimensions :

Hauteur : 160 mm

Largeur : 74 mm

Epaisseur : 8.1 mm

► Écran : AMOLED 6,43 pouces (16,3 cm) à 90 Hz

► Poids : 179 g

► Batterie : 5000 mAh à 33W

► OS : Android 11 + MIUI 13.0.9

► Mémoire : 4 Go de RAM LPDDR4X + 64 Go de stockage UFS 2.2 (ou 4+128 et 6+128)

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

USB-C

Capteur d’empreinte digitale latéral

Bluetooth 5.0

NFC (selon modèle)

4G LTE

2x nano SIM + micro SD (sans partage extensible jusqu’à 1 To) ► Processeur : Qualcomm Snapdragon 680 (8 cœurs – 6nm), max 2,4 GHz

► GPU : Adeno 610

► Appareil photo : Capteur principal 50 mégapixels (12,5 MP en pixel binning – f/1.8), ultra grand-angle 8 MP (118° – f/2.2), macro 2 MP ( f/2.4), profondeur de champ 2 MP ( f/2.4) + un 13 MP (f/2.4) en frontal.

► Résolution : 409 DPI

► Définition : 2400 x 1080 pixels

► Vidéo : 1080 à 30 fps

► Date de sortie : Février 2022

► Site : https://www.mi.com/redmi-note-11