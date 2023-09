Test du Xiaomi 13 Pro : un peu plus près des étoiles

Omniprésent sur les segments d’entrée et de milieu de gamme, Xiaomi fait moins bien que Samsung sur les appareils Premium. Il faut dire que la concurrence fait rage dans ces appareils à plus de 1000 €. Cette année le Xiaomi 13 Pro propose un ensemble cohérent et de qualité, mais cela suffira-t-il à le sortir de cette ornière où la marque chinoise semble embourbée depuis son arrivée en France ?

Le Xiaomi 13 Pro est une version plus aboutie que le Xiaomi 13. Sorti en février à 1299 € dans sa version 12/256 Go, on le trouve maintenant aux alentours de 900 €. Et cette différence de prix en septembre 2023 pèse beaucoup dans la balance. Nous ne vous aurions peut-être pas conseillé l’appareil à son prix initial, mais il rivalise largement avec le Samsung Galaxy S23+ qu’on peut trouver à peu près au même prix en ce moment.

Mais commençons par le commencement…

L’appareil joue dans la cour des grands. Cela se ressent directement à l’ouverture de la boîte. Point négatif, ce dos en verre que la plupart des concurrents ont abandonné à cause des traces de doigts qui souillent ces beaux objets. C’est d’autant plus dommage que le design est loin d’être vilain avec son écran incurvé, son îlot photo imposant – mais assez élégant – et ses bordures fines. La prise en main n’est pas mauvaise, mais il faut reconnaître qu’avec sa diagonale XXL, il faudra de grandes mains pour le manipuler aisément. Premium oblige, le Xiaomi 13 Pro est certifié IP68 et est compatible avec les dernières technologies sans fil : WiFi 7 et Bluetooth 5.3.

Un écran qui claque et des performances au sommet

Côté écran, ça claque avec une dalle OLED LTPO de 6,73 pouces (17 cm), une définition WQHD+ (3200×1440 pixels) et un rafraîchissement adaptatif (1-120 Hz), Xiaomi n’a pas lésiné. Bien sûr on peut compter sur une compatibilité Dolby Vision et HDR10+. All-in ! L’écran est plus lumineux que celui du Galaxy S23+ ou du Pixel 7 Pro. C’est un vrai bonheur de naviguer sur un afficheur de ce type avec une luminosité basse très agréable à l’œil et une colorimétrie au top. Nos confrères chipotent sur le spectre DCI-P3, mais ils aiment bien faire souffrir les mouches apparemment. Comme souvent chez Xiaomi, il faudra faire un petit tour dans les réglages pour corriger le tir.

Ne nous attardons pas trop sur les performances puisqu’avec un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et 12 Go de RAM, on ne voit pas ce qui ferait boiter ce Xiaomi 13 Pro. Avec un score approchant les 1 280 000 points sur AnTuTu, c’est un des appareils grand public les plus puissants de cette année.

Petite ombre au tableau : il chauffe un peu quand il est sollicité. En jeu ou en shooting vidéo, l’appareil monte en température, mais pas plus qu’un Pixel 6 par exemple.

Trois capteurs de 50 mégapixels

Attaquons la partie photo. Ce Xiaomi 13 Pro est le fruit d’une collaboration avec l’allemand Leica. Au programme : 3 capteurs de 50 mégapixels. Le grand angle stabilisé propose une taille conséquente de 1 pouce et une belle ouverture de f/1.9 tandis que le téléobjectif propose un grossissement optique x3,2 et que l’ultra grand-angle affiche un angle de vue de 114°.

Une belle triplette qui fait des merveilles. Le module principal affiche de très belles couleurs avec un joli piqué sans en faire des caisses sur le traitement. C’est net et réussi, même quand la lumière se fait discrète. De nuit c’est aussi très impressionnant, même si cela dépend aussi du type d’éclairage (néon, mercure, LED, halogène, incandescence, etc.) Nous avons rarement été déçus avec ce mode.

Pour utiliser la pleine puissance du capteur et utiliser les 50 mégapixels, il faudra faire un tour dans les réglages. Les clichés prennent beaucoup de place, mais cela vaut le coup si vous souhaitez recadrer des clichés. Attention, dans l’obscurité, vous pourriez avoir de mauvaises surprises.

Difficile de se faire un avis avec les ultras grand-angles, vous savez que nous n’aimons pas trop ce type d’objectif. Pour ce Xiaomi 13 Pro, disons qu’il se situe au même niveau que ceux de la concurrence. Les couleurs sont respectées et c’est très regardable. En basse luminosité on voit apparaître des défauts, mais c’est un peu le lot de tous les appareils de ce type. Le Galaxy S23+ que nous avons testé dernièrement s’en sort légèrement mieux en condition difficile.

Avec une focale de 75 mm, le téléobjectif de 50 MP propose un zoom x3,2 de qualité. On peut le voir sur nos clichés : le contraste est un peu forcé, mais c’est très bon dans l’ensemble et de nuit les résultats sur notre église sont assez convaincants (voir plus bas). Lorsque la lumière est très basse, le téléphone ne fait pas de miracle non plus. Notez qu’en zoom hybride, vous pouvez avoir quelque chose de très bien en bonne condition lumineuse à x8 ou x10. Merci la stabilisation !

Pour les selfies on pourra compter sur un 32 MP (f/2) qui fait le café. N’oubliez pas de retirer les artifices « beauté » au risque de passer pour une fille de joie. Côté vidéo, l’appareil permet de capturer du 4K à 60 fps en Dolby Vision avec une stabilisation impeccable. Du très bon job. Si vous faites partie des 0,005 % des utilisateurs que ça intéresse, le Xiaomi 13 Pro monte jusqu’à 8K en 30 fps.

Une autonomie en demi-teinte, mais une charge rapide de malade

Le Xiaomi 13 Pro est un peu à la peine au niveau de l’autonomie. Attention, il tient largement la journée en utilisation normale, mais vous risquez de galérer après une session « Netflix dans le train » + téléphone + GPS. Il y a 2 ans, ces performances en demi-teinte n’auraient rien eu de problématique, mais en 2023 les appareils Premium ont fait des progrès de ce côté et notamment chez Samsung. À l’inverse, le coréen peine à proposer une charge rapide à plus de 45 Watts alors que chez le chinois, on propose du 120 Watts depuis belle lurette. Et là, on peut dire qu’on se régale avec une charge complète de l’accu de 4820 mAh en 25 minutes et 19 secondes.

Oui, Madame.

Avec le chargeur (fourni) adéquat, vous pouvez regonfler le jauge de 50 % le temps d’une douche.

Pratique.

Notons que la charge sans fil culmine à 50 Watts et que la très inutile charge inversée affiche 10 Watts. Joie.

Charge rapide 120 Watts du Xiaomi 13 Pro :

0 à 24% en 5 minutes

0 à 48% en 8 min

0 à 53% en 11 min

0 à 68% en 16 min

0 à 84% en 21 min

0 à 100% en 25 min et 19 secondes

L'accu est de 4820 mAh.

C'est un peu moins impressionnant que le Xiaomi 11T Pro testé chez nous en janvier… pic.twitter.com/vZ4t72NpXq — Android MT (@AndroidMT) April 30, 2023

Notre verdict :

Le Xiaomi 13 Pro est un très bon appareil. Trop cher à 1300 €, il est maintenant beaucoup plus intéressant. Un écran au top, des performances stratosphériques et une partie photo très convaincante. Seule ombre au tableau : une autonomie moins bonne que ses concurrents avec cependant une charge rapide de compétition. Si la surcouche MIUI ne vous fait pas peur, le Xiaomi 13 Pro est une très bonne alternative au Google Pixel 7 Pro ou au Samsung Galaxy S23+. Le hic, c’est que ces deux excellents appareils ont aussi vu leur prix baisser dans le même temps…

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Xiaomi 13 Pro ► Dimensions :

Hauteur : 162,9 mm

Largeur : 74,6 mm

Epaisseur : 8,4 mm

► Écran : 6,73 pouces (17 cm) AMOLED LTPO adaptatif (de 1-120 Hz)

► Poids : 229 g

► Batterie : 4820 mAh avec charge rapide 120 Watts

► OS : MIUI 14 basé sur Android 13

► Mémoire : 12 Go de RAM LPDDR5X + 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 4.0 non extensible

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6E et WiFi 7)

USB-C

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran

Bluetooth 5.3

NFC

5G ► Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 cœurs max 3,36 GHz)

► GPU : Adreno 740

► Appareil photo : Capteur principal 50 mégapixels HyperOIS ouverture f/1.9 – 25 mm, téléobjectif 50 MP OIS (zoom x3,2 – 75 mm – f/2) – ultra grand-angle 50 MP (14 mm – 115° – f/2.2) + un 32 MP (f/2) en frontal.

► Résolution : 522 DPI

► Définition : 3200 x 1440 pixels (WQHD+)

► Vidéo : 8K à 24 fps, 4K à 60 fps en Dolby Vision

► Date de sortie : Février 2023

► Site : https://www.mi.com/fr/product/xiaomi-13-pro/

Les notes du Xiaomi 13 Pro : 10/10 Performance - 10/10

7/10 Design - 7/10

9/10 Écran - 9/10

8/10 Photo - 8/10

7/10 Autonomie - 7/10

6/10 Qualité/Prix - 6/10 7.8/10 Les plus : ► Écran, photos, puissance : bon en tout point

► Charge (très) rapide

► Design élégant Les moins : ► Autonomie un peu légère

► Dos salissant