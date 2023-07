Test du Samsung Galaxy S23+ : un beau bébé !

Le Samsung Galaxy S23+ est en fait un S23 plus grand : même puce et même bloc photo. Il s’adresse donc aux utilisateurs qui aiment les appareils avec de grands écrans. Le prix aussi est assez conséquent avec un tarif à partir de 1219 €. Il joue donc dans la cour des grands et il n’a pas intérêt à se manquer, car dans ces appareils Premium, la concurrence est féroce. Comme vous pouvez la voir sur nos photos, l’appareil est plutôt joli avec de fines bordures, pas très épais (7,6 mm) et plutôt léger pour sa taille (196 g). Il propose une protection Gorilla Glass Victus 2 au dos et il est certifié IP68. S’il est disponible en version 256 ou 512 Go, il faut prendre en compte que le système pèse quand même 61 Go… Pas de surprise dans cette gamme, nous avons le droit au meilleur : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, e-SIM, etc.

Un écran géant et des perfs au top

Ce Galaxy S23+ a mangé de la soupe, il intègre donc un écran plus grand avec une dalle de 6,6 pouces (16,7 cm de diagonale). N’hésitons pas à le dire : il s’agit d’un des points forts de l’appareil avec sa technologie AMOLED 2X, sa définition de 2340×1080 pixels et son taux de rafraîchissement variable (de 48 à 120 Hz suivant l’utilisation qu’on en fait). Agréable à l’œil avec une luminosité maximale très puissante et – comme tous les appareils de cette gamme – la possibilité de régler la colorimétrie comme bon vous semble, ce Samsung Galaxy S23 « XL » est le compagnon idéal des cinéphiles nomades d’autant que l’aspect sonore n’a pas été négligé avec une très bonne restitution, même à fort volume.

Côté performances, le S23+ est équipé de la même puce que ses frangins. Avec une Snapdragon 8 Gen 2 spécialement étudiée par Qualcomm pour Samsung, l’appareil fait un sans faute. Non seulement il n’est jamais prix à défaut, mais avec son écran très large et son rafraîchissement confortable, il peut très bien être considéré comme un appareil de gaming. Même en utilisation intensive, l’appareil chauffe peu. Le Samsung Galaxy S23+, c’est vraiment la « force tranquille »

Un ensemble photo cohérent

En ce qui concerne la partie photo, Samsung ne s’est pas foulé et a pris exactement les mèmes modules que le S23, laissant le capteur 200 mégapixels et le téléobjectif x10 à la version Ultra. On va donc ici trouver un objectif principal de 50 MP (24 mm avec une ouverture f/1,8), un ultra grand-angle (f/2,2) de 12 MP et un téléobjectif x3 de 10 MP (72 mm – f/2,4).

Comme les autres années, le S23+ offre des clichés « champagne » avec une colorimétrie très « réseaux sociaux ». Comprenez que l’IA corrige les photos pour les rendre plus sympas à l’œil au risque de s’arranger avec la réalité. Ce n’est pas très dérangeant à moins d’être un boomer qui a fait ses gammes sur un Minolta des années 70. C’est beau et propre : on a rarement de mauvaises surprises. Le Galaxy S23 s’en sort très bien en extérieur et le zoom x3 fait des merveilles, même en intérieur avec des conditions lumineuses difficiles.

Le zoom hybride est exploitable jusqu’à x6, mais au-delà, c’est la zone de tous les dangers. De nuit, ça lisse un peu, mais juste ce qu’il faut pour éviter le bruit et les pâtés de pixels. Les couleurs sont plutôt respectées dans ce cas de figure. Si on chipote, on pourra lui reprocher son ultra grand-angle « basique » et son autofocus parfois lent. La partie logicielle pour les portraits fait clairement le job et les aficionados des selfies ne seront pas déçus. Encore un chapitre qui se conclut bien. C’est incroyable. Il n’aurait pas de défaut alors ce S23+ ?

Une autonomie nulle (non, c’est pas vrai !)

Le Galaxy S23+ embarque un accu spécial que les experts appellent modèle « flat jelly roll ». Ce dernier permet en fait de « caser » plus de puissance dans le même espace. Alors que les S22+ et les S23+ sont presque identiques au niveau du châssis, ce dernier dispose d’une batterie de 4700 mAh au lieu des 4500 mAh de son prédécesseur. Cela peut sembler infime, mais déjà l’année dernière le S22+ proposait une autonomie très honnête et c’est encore plus le cas cette année. Avec cette puce gourmande et cet écran presque géant, le Galaxy S23+ tient particulièrement bien la route. Il tient largement la journée en utilisation intensive et se permet même le luxe de faire deux jours sans GPS et en utilisant l’écran avec parcimonie. On est bien loin des anciennes générations de Galaxy S qui terminaient mal la journée.

Seul hic, le S23+ ne propose toujours pas de charge rapide digne de ce nom. Alors c’est vrai que 45 Watts ce n’est pas non plus dérisoire quand on le compare aux 20 Watts du Google Pixel 7, mais c’est très inférieur aux champions de la catégorie de chez Xiaomi ou Oppo. Il faudra donc 1h20 pour passer de 0 à 100 % et 30 minutes pour faire du 0 à 58 %. Notons que pour ce prix quand même conséquent, le chargeur compatible n’est pas dans la boîte. L’appareil dispose d’une charge sans fil 15 Watts, et on compte une anecdotique charge inversée de 4,5 Watts, soit l’équivalent d’une grosse pomme de terre.

Notre verdict :

Difficile de ne pas aimer le Galaxy S23+ tant il regorge de qualité. On reprochait souvent une autonomie défaillante au Galaxy S, mais ici l’appareil tient largement la journée en utilisation intensive. Certes, la charge rapide de 45 W est bien en dessous de ce qu’on a l’habitude de voir chez Xiaomi, mais c’est oublier les progrès à ce niveau. Le Galaxy S23+ est beau, propose un bel écran, une bonne prise en main et la puissance du dernier Snapdragon. Côté photo, c’est très bon et complet, comme d’habitude. À moins d’être vraiment allergiques aux smartphones géants, ce S23+ est un sacré numéro. Le prix pique quand même un peu.

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S23+

► Dimensions :

Hauteur : 157,8 mm

Largeur : 76,2 mm

Épaisseur : 7,6 mm

► Écran : AMOLED 6,6 pouces (16,7 cm) 120 Hz adaptatif

► Poids : 195 g

► Batterie : 4700 mAh avec charge rapide 45 Watts

► OS : Android 13 avec surcouche OneUI 5.1

► Mémoire : 8 Go de RAM LDDDR5 et 256 Go ou 512 Go de stockage non extensible ► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

USB-C

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran

Bluetooth 5.3

NFC

5G

► Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 coeurs max 3,36 GHz)

► GPU : Adreno 740

► Appareil photo : Capteur principal 50 mégapixels ouverture f/1.8, ultra grand-angle 12 MP (f/2.2), téléobjectif x3 10 MP (f/2.4) + un 12 MP (f/2.2) en frontal.

► Résolution : 2340 x 1080 pixels

► Définition : 393 DPI

► Vidéo : 8K à 30 fps, 4K à 60 fps et 1080 à 60 fps

► Date de sortie : Février 2023

► Site : https://www.samsung.com/fr/smartphones/galaxy-s23/

Les notes du Samsung Galaxy S23+ : 9/10 Performance - 9/10

9/10 Design - 9/10

9/10 Écran - 9/10

8/10 Photo - 8/10

8/10 Autonomie - 8/10

6/10 Qualité/Prix - 6/10 8.2/10 Résumé Les plus : ► Écran, design et performance au top

► Un Samsung haut de gamme qui dure plus d’une journée

► Une partie photo réussie Les moins : ► Un système OneUI 5 qui prend 61,98 Go

► Un peu cher quand même, non ?