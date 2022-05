Test du POCO M4 Pro : une entrée de gamme qui a de la gueule

Ce POCO M4 Pro est un nouvel appareil d’entrée de gamme « plus » qui se positionne autour des 250 €. Le problème c’est que dans cette catégorie, il y a de nombreux boxeurs. À part son look sympa, l’appareil a-t-il autre chose à offrir ?

Si vous suivez un peu le petit monde des smartphones, vous savez que les appareils compris entre 200 et 280 € se situent dans une fourchette très concurrentielle. Dans ce milieu, Xiaomi a trouvé une tactique payante : noyer littéralement le marché. Outre sa gamme Redmi 11, qui comprend cette année pas moins de 5 modèles dont 3 entre 200 et 300 €, la firme a aussi sa gamme POCO avec cette année le M4 Pro. Encore une fois décliné en deux variantes, une 4G (celle qui nous intéresse aujourd’hui) et une 5G, l’appareil est donc loin d’être le seul dans l’arène d’autant que Samsung, Vivo et Realme proposent aussi des modèles dans cette gamme de prix.

Attention, ce smartphone est sorti en version 4G et 5G : ne confondez pas au moment d’acheter. La première s’appelle POCO M4 Pro et la seconde POCO M4 Pro 5G. De nombreux vendeurs et de sites spécialisés se trompent aussi ! Le premier embarque une puce MediaTek Helio 96 tandis que le second opte pour un SoC Mediatek Dimensity 810 5G.

L’appareil est presque un copier-collé du Redmi Note 11. Lancé à 229 € (6+128 Go) ou 279 € (8+256), il partage la taille, l’écran, la batterie, mais se démarque par son ensemble photo qui a la bonne idée de se placer dans un îlot qui fait toute la largeur du dos. Pas de problème de « bancalité » donc, mais un souci au niveau des traces de doigt puisque le dos n’est pas mat. Les versions bleues et jaunes se démarquent dans la jungle des smartphones de ce type. Le tiroir à carte SIM n’est pas avare puisqu’on pourra choisir entre dual SIM et SIM + micro SD. On compte aussi un port jack et un émetteur infrarouge sur la tranche supérieure. Comme le Note 11, le système à deux haut-parleurs ne casse pas trois pattes à un canard, mais ne pose aucun problème avec Netflix par exemple. Ce n’est pas un appareil pour les mélomanes, mais à ce prix on s’en serait douté.

De meilleures « perfs » que le Redmi Note 11

L’écran est le même que celui du Note 11 : une belle dalle AMOLED Full HD+ avec un bon taux de rafraîchissement qu’il ne faudra pas oublier de régler sur 90 Hz. Et comme sur le Note 11, vous pourrez choisir sur mesure la colorimétrie. Celle qui nous convient le mieux est Saturé, mais libre à vous d’opter pour les deux autres ou de faire vos réglages à la main. Cet écran est clairement un des bons points de l’appareil.

Côté performances, le POCO M4 Pro s’en sort mieux que le Redmi 11. Certes les 2 Go de RAM supplémentaires de notre appareil de test ne sont sans doute pas étrangers à l’affaire, mais sur le papier, le Mediatek Helio 96 s’en sort mieux que le Snapdragon 680. Ce n’est pas un appareil pour gamers, mais on sent moins de lenteur que chez son cousin. Notez quand même que lors du test du Redmi 11, nous avions émis l’hypothèse d’un manque de RAM. Incroyable quand on sait que l’ordinateur qui a propulsé Apollo 11 sur la Lune ne disposait que de 4 Ko de mémoire vive, soit un million de fois moins. Vive l’optimisation.

Des photos en phase avec cette gamme de prix

C’est la seule partie sur laquelle le POCO M4 Pro se démarque du Redmi Note 11 : l’ensemble photo. Car si ce dernier embarquait un 50 mégapixels (f/1.8), un ultra grand-angle 8 MP (118° – f/2.2) et deux inutiles modules macro 2 MP et profondeur de champ 2 MP, ce « POCO M Pro version 2022 » intègre quant à lui un grand-angle 64 mégapixels (f/1.8) avec le même ultra grand-angle 8 MP et le même objectif macro 2 MP ( f/2.4) en faisant l’impasse sur le module de profondeur de champ. Alors, passons sur l’ultra grand-angle qui fait toujours aussi bien le boulot pour nous attarder sur le module 64 MP. Force est de constater que le POCO s’en sort mieux. De jour avec une belle lumière, il est bien difficile de trouver des différences entre les clichés pris avec le 50 MP du Redmi Note 11 et le 64 MP du POCO M4 Pro.

Par contre le mode Nuit est bien meilleur sur notre POCO avec beaucoup moins de bruits sur les images. Et c’est le même constat sur les clichés en intérieur. Ce n’est pas au niveau d’un Google Pixel 6, d’un Samsung Galaxy Z Fold 3, d’un Sony Xperia 1 III, d’un Oppo Reno6 Pro ou d’un Xiaomi 11T Pro, mais cela reste correct. Nous vous laissons regarder la galerie pour vous faire une idée.

Sans surprise, c’est un marathonien…

Pour la partie endurance, le POCO M4 Pro est exactement calqué sur le… Redmi Note 11 ! Un accu de 5000 mAh et une charge rapide de 33 W. Le changement entre 60 et 90 Hz change peu la donne donc n’hésitez pas à opter pour ce dernier réglage. L’autonomie est aussi bonne que sur « le cousin » avec plus de deux jours en mode « papy » et une grosse journée pour les plus exigeants. Selon nos expériences, c’est légèrement moins bon sur le POCO que sur le Redmi, sans doute à cause de la puce MediaTek, plus véloce que la Qualcomm… En ce qui concerne la charge rapide, les performances sont similaires : de 8 % à 100 % en 55 minutes et de 8 % à 65 % en 33 minutes.

Notre verdict :

Encore un POCO abordable et plutôt réussi sur le plan esthétique. S’il ne se démarque pas particulièrement sur le plan des performances, son écran AMOLED 90 Hz fait l’unanimité. En photo, il se débrouille bien mieux que son « jumeau », le Redmi Note 11. Reste un smartphone très endurant qui conviendra parfaitement au public friand d’appareils autour des 250 €…

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du POCO M4 Pro ► Dimensions :

Hauteur : 160 mm

Largeur : 74 mm

Epaisseur : 8.1 mm

► Écran : AMOLED 6,43 pouces (16,3 cm) à 90 Hz

► Poids : 179 g

► Batterie : 5000 mAh à 33W

► OS : Android 11 + MIUI 13.0.5

► Mémoire : 6 Go de RAM LPDDR4X + 128 Go de stockage UFS 3.2 (ou 8+256)

► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

USB-C

Capteur d’empreinte digitale latéral

Bluetooth 5.0

NFC

4G LTE

2x nano SIM + micro SD (sans partage extensible à 1 To) ► Processeur : MediaTek Helio G96 (8 cœurs – 12nm), max 2,05 GHz

► GPU : Mali-G57 MC2

► Appareil photo : Capteur principal 64 mégapixels (f/1.8), ultra grand-angle 8 MP (118° – f/2.2), macro 2 MP ( f/2.4) + un 16 MP (f/2.4) en frontal.

► Résolution : 399 DPI

► Définition : 2400 x 1080 pixels

► Vidéo : 1080 à 30 fps

► Date de sortie : Février 2021

