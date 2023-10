Test du Honor 90 : un beau milieu de gamme bientôt incontournable ?

Quand on regarde le look de ce Honor 90, on peut penser à un flagship. La firme chinoise a en effet mis le paquet sur le design, mais le prix est bien en deçà des ténors du moment. Alors, où est le piège ?

Depuis son retour sur le marché européen, la firme chinoise a signé le très bon Honor Magic5 Pro. Ici, le Honor 90 se situe dans le segment du milieu de gamme. Pourtant ce dernier propose un écran finement incurvé et une belle fiche technique. Lancé à 599 €, on peut maintenant le trouver à 379 € moins de 2 mois après sa sortie. De quoi en faire un incontournable ?

Commençons par le design de l’engin avec son dos en résine « Peacock Blue » qui fait un peu « cheap » en main (on s’y fait vite), mais qui a le très gros avantage de ne pas laisser de vilaines traces de gras apportées par vos doigts boudinés. Le tour en aluminium donne un aspect plutôt classe et les finitions sont impeccables.

L’appareil est grand, mais sympa à manier et plutôt léger. On compte deux îlots photo excentrés, ce qui le rend bancal lorsqu’on le pose à plat sur une table. Notons que le lecteur d’empreinte digitale est placé très bas, ce qui peut déstabiliser. Le Honor 90 ne propose pas de certification d’étanchéité, ni de prise jack, ni de stockage via microSD ou de compatibilité eSIM. Pas de son stéréo non plus. On a par contre un tiroir avec dual nano-SIM 5G, du NFC, du Bluetooth 5.2 et du WiFi 6.

Un écran « Premium » et des performances surprenantes…

Certes ce Honor 90 a de la gueule, mais qu’en est-il de l’écran ? C’est en fait une bonne surprise avec une dalle OLED 6,67 pouces incurvée avec une belle définition de 2664 x 1200 pixels (qu’il faudra activer dans les paramètres), mais surtout un rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz. L’écran propose une luminosité max très intéressante, mais comme souvent il faudra faire un tour dans les réglages pour ajuster la colorimétrie. De ce côté, la surcouche MagicOS 7 est exhaustive. Très agréable à utiliser, l’écran du Honor 90 est clairement un des points forts de l’appareil.

Côté performances, le smartphone répond aussi présent avec un SoC Snapdragon 7 Gen 1 modifié et adossé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Un ensemble qui fait des merveilles dans 90 % des situations. L’appareil ne « rame » jamais et permet même de jouer à des jeux 3D récent sans problème et sans chauffe ! Pour les titres les plus gourmands, il faudra tout de même revoir les réglages à la baisse, mais rappelons quand même qu’on a affaire à un appareil autour de 400 € et pas à un smartphone de gamer…

200 mégapixels ? Plutôt 12 en fait…

Ce Honor 90 intègre un capteur principal de 200 mégapixels. Si le chiffre est impressionnant, il est à relativiser. En effet, le pixel binning groupe ici les pixels par paquet de 16 ce qui signifie que le Honor 90 ne prend de base que des photos en 12,5 MP. Pour capturer avec la résolution maximale, il faudra aller dans Plus puis Haute résolution. Les photos vont alors être plus détaillées, mais 10 fois plus lourdes (plus de 30 Mo). Petit hic, dans ce mode, il ne faudra pas bouger à l’instar de ce qu’il faut faire en mode Nuit. Dans ce mode, pas très pratique pour les scènes en mouvement, le résultat est bien meilleur. On le voit particulièrement en zoomant sur les détails.

Reste qu’avec des conditions lumineuses optimales, les clichés sont très bons. Le traitement est visible et les photos sont légèrement surexposées, mais les résultats sont convaincants. Attention au zoom x2 qui n’est qu’une astuce numérique et qui montre vite des faiblesses. Lorsque la lumière baisse, c’est loin d’être moche, mais les détails viennent à manquer en périphérie. Dans le noir, en mode Cliché Nocturne, on alterne le bon et le moins bon. On distingue du bruit, mais avec une lumière artificielle suffisamment présente (voir notre église dans les exemples plus bas), cela devient très correct même si ça tire un peu sur le rouge.

Notons la présence anecdotique d’un « pixel binning » sur le module frontal. En portrait « selfie » l’appareil s’en sort bien et il est intéressant de jouer avec le flou et la luminosité en arrière-plan. Côté vidéo, le mode 4K est bridé à 30 fps mais la stabilisation n(est pas mauvaise, sans être au niveau des derniers flagships, Xiaomi 13 Pro en tête.

Une endurance « mi-figue, mi -raisin »

Le Honor 90 embarque une batterie de 5000 mAh qui malheureusement n’est pas très bien optimisée. Si l’appareil reste endurant en navigation ou en écoute audio, le visionnage de vidéo ou le jeu lui font préjudice. Lors d’un voyage, jeter un œil sur la jauge de votre batterie pour éviter les mauvaises surprises. Rien de problématique non plus, car l’appareil tiendra le coup pour une journée d’utilisation « standard », mais il semble que les activités énergivores tapent dans la batterie plus rapidement que la concurrence. Heureusement, il est compatible avec une recharge 66 Watts qui fait le plein en 50 minutes (de 8 % à 82 % en 32 minutes). Pas d’induction ou de charge inversée sur ce modèle…

Notre verdict



Avec son look « Premium » et sa belle fiche technique, ce Honor 90 part avec deux beaux avantages. Si l’écran ne joue pas en sa défaveur, son autonomie moyenne et son ensemble de capteurs photo sont un peu en retrait. Pourtant autour de 400 €, il n’y a pas énormément de concurrence dans ce segment à moins de piocher dans les Google Pixel un peu plus anciens. Si vous craquez sur le look, vous pouvez foncer…

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Honor 90 ► Dimensions :

Hauteur : 162 mm

Largeur : 74 mm

Epaisseur : 7,8 mm

► Écran : OLED 6,7 pouces (17 cm) rafraîchissement de 60 à 120 Hz

► Poids : 183 g

► Batterie : 5000 mAh charge rapide 66 Watts

► OS : Android 13 avec MagicOS 7.1

► Mémoire : 12 Go + 512 Go ► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)

USB-C

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran

Bluetooth 5.2

NFC

5G

► Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Version – max 2,5 GHz

► GPU : Adreno 644

► Appareil photo : Capteur principal 200 mégapixels ouverture f/1.9 – ultra grand-angle 50 MP (f/2.2) – un capteur de profondeur de champ 2 MP (f/2.4) + un 50 MP (f /2,4) en frontal.

► Résolution : 435 DPI

► Définition : 2664 x 1200 pixels

► Vidéo : 4K à 30 fps et 1080p à 60 fps

► Date de sortie : Août 2023

► Site : https://www.hihonor.com/fr/phones/honor-90/

Les notes du Honor 90 : 8/10 Performance - 8/10

9/10 Design - 9/10

8/10 Écran - 8/10

6/10 Photo - 6/10

6/10 Autonomie - 6/10

7/10 Qualité/Prix - 7/10 7.3/10 Les plus : ► Le sentiment d’avoir un « Premium » en main

► Une charge 66 Watts très efficace

► Écran de qualité Les moins : ► La partie photo en demi-teinte

► Une autonomie dans la moyenne