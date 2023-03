Test du Google Pixel 6a : petit, mais costaud

Sorti à 459 €, on trouve maintenant le Pixel 6a aux environs de 340 €. Nous verrons que si le prix était déjà intéressant il y a 8 mois, c’est devenu un argument de choc en ce mois de mars 2023. Commençons par parler du look et de son format plus compact que celui de ses grands frères. L’appareil tranche un peu avec les planches à voiles du moment : il tient bien en main et a la bonne idée de proposer un dos en plastique, moins lourd tout en restant classe. Il faudra se contenter des 128 Go de stockage car on ne trouve pas de tiroir pour une micro SD. Si l’appareil est compatible eSIM, vous ne pourrez mettre qu’une seule carte nano-SIM physique. L’appareil propose une protection IP67 : résistant à la poussière et supportant une immersion jusqu’à 1 mètre. Le Google Pixel 6a embarque bien sûr le Bluetooth 5.2 et le WiFi 6,mais la boîte est bien vide… En effet, on ne trouvera pas de chargeur, pas d’écouteur et pas de coque. Il y a un câble USB-C, et un adaptateur OTG pour brancher une clé USB-A par exemple. C’est maigre.

Pixel et Android : un duo unique

Bien sûr, le Pixel 6a est passé à Android 13 et il sera un des premiers modèles à bénéficier du prochain « Upside Down Cake », la quatorzième mouture du système d’exploitation. Depuis le Pixel 6, la gamme propose aussi 5 ans de patchs de sécurité. Vous disposez aussi des « Feature Drops » des Google Pixel : des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités qui « tombent » par surprise comme :

Un écran qui n’impressionne pas vraiment

L’écran du Pixel 6a fait l’impasse sur le Gorilla Glass Victus pour proposer un verre Gorilla Glass 3. Encore une coupe budgétaire. Les bordures sont plus larges que sur ses cousins, mais la dalle OLED de 6,1 pouces (15,5 cm) n’est pas vilaine. Certes, on n’a pas l’effet « Wouha » d’un Galaxy S… Le seul petit souci c’est le rafraîchissement à 60 Hz. Chez Xiaomi par exemple, même les Redmi de milieu de gamme proposent du 90 Hz. Alors ce n’est pas éliminatoire pour nous, mais si vous aviez un appareil 120 Hz, la différence est visible. Il faudra vous réhabituer à un affichage moins fluide. Côté performances, c’est du tout bon. La puce Tensor avec 6 Go de RAM est à l’aise en toute circonstance. C’est un combo gagnant que ce soit pour les applis gourmandes, le multitâche ou le jeu. Comme son grand frère, l’appareil chauffe un peu lorsqu’il est sollicité.

Le point fort : la photo !

Les Google Pixel sont réputés pour leurs aptitudes sur le terrain de la photographie. Avec un prix riquiqui, on était en droit de se poser des questions sur ce Pixel 6a. Il nous a fallu moins d’une demi-journée pour nous rassurer. Le Pixel 6a propose un objectif principal de 12,2 mégapixels sans pixel binning. C’est la claque puisque les clichés sont comparables à ceux du Pixel 6. Certes, cela manque parfois de naturel, mais les photos ne manquent pas de piqué, respectent les couleurs et proposent un bon contraste.

De nuit, c’est aussi très efficace même si c’est un léger cran en dessous du Pixel 6 qui embarque un capteur de 50 MP. Attention, nous comparons le Pixel 6a au cador du genre : il ruine quand même la concurrence. Dans cette gamme de prix, vous ne trouverez pas mieux que les clichés nocturnes du Pixel 6a. C’est précis avec peu de bruit numérique.

En ce qui concerne l’ultra grand-angle, le matériel est le même que sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro : lorsque les conditions sont bonnes, les clichés sont très réussis avec une distorsion maîtrisée et une netteté correcte en périphérie. De nuit c’est forcément plus compliqué, mais l’appareil s’en tire bien avec une source lumineuse artificielle, même peu puissante.

Côté selfie, c’est très convenable sans faire d’étincelle. Le détourage est plutôt précis. Enfin, on pourra faire des vidéos en 4K à 60 fps avec plusieurs modes de stabilisation.

Une bonne autonomie mais une charge rapide du siècle dernier

En ce qui concerne l’autonomie, nous n’avons pas été déçus. Avec un accu légèrement moins puissant (4410 mAh contre 4600 mAh), le Pixel 6a s’en sort aussi bien que son grand frère. L’appareil est largement capable de faire la journée et si jamais vous avez sans cesse l’appareil en main ou que vous avez raté l’occasion de le recharger, le mode ultra économie d’énergie fait des merveilles.

Par contre le point noir concerne la puissance de la charge. Si le 33 Watts était un peu décevant sur le Pixel 6, le Pixel 6a ne propose que du 18 Watts. Il faudra attendre plus de 1h40 pour passe de 0 à 100 %. Pour passer de 12 % à 60 %, nous avons dû attendre 40 minutes. Attention, le Pixel 6a n’est pas compatible avec la charge sans fil et la charge inversée.

Notre verdict :

Le Pixel 6a est sans conteste l’appareil qui convainc le plus dans cette gamme de prix. Surdoué en photo et très puissant, il propose aussi une expérience logicielle impeccable et un look très sympa. Forcément, Google a dû faire quelque coupe dans le budget et il manque quelques fonctionnalités. La charge 18 Watts semble d’un autre âge et l’écran 60 Hz est un peu dépassé, mais si vous passez l’éponge sur ces deux aspects – pas rédhibitoire pour deux sous – le Pixel 6a constitue toujours le meilleur rapport qualité/prix dans cette gamme.

Tests prises de vue

Caractéristiques techniques du Google Pixel 6a ► Dimensions :

Hauteur : 152 mm

Largeur : 72 mm

Épaisseur : 9 mm

► Écran : 6,1 pouces (15,5 cm) OLED 60 Hz

► Poids : 178 g

► Batterie : 4410 mAh

► OS : Android 13

► Mémoire : 6 Go de RAM + 128 Go UFS 3.1 ► Connectivité :

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

USB-C

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran

Bluetooth 5.2

NFC

5G

► Processeur : Google Tensor 8 cœurs avec 2 Cortex X1 max 2,8 GHz

► GPU : Mali-G78 MP20

► Appareil photo : Capteur principal 12,2 mégapixels ouverture f/1.7 – 27 mm, ultra grand-angle 12,2 MP (114° – f/2.2) + un 8 MP (f/2) en frontal.

► Résolution : 429 DPI

► Définition : 2400 x 1080 pixels

► Vidéo : 4K à 60 fps

► Date de sortie : Juillet 2022

► Site : https://store.google.com/fr/product/pixel_6a

Les notes du Google Pixel 6a : 9/10 Performance - 9/10

8/10 Design - 8/10

7/10 Écran - 7/10

9/10 Photo - 9/10

8/10 Autonomie - 8/10

8/10 Qualité/Prix - 8/10 8.2/10 Les plus : ► Une partie photo très convaincante

► Belle expérience logicielle

► Un appareil très puissant à 340 € Les moins : ► Un écran 60Hz

► La charge 18 Watts dépassée