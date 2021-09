[Vidéo] Tuto Express : transformer un appareil Xiaomi en télécommande universelle

On vous explique tout dans ce nouveau format vidéo « Tuto Express », mais nous avions déjà abordé ce sujet dans cet article.

TV, décodeur, lecteur DVD/Blu-ray, projecteur, appareil photo, box Android, barre de son : tous ces appareils peuvent être contrôlé depuis votre smartphone Xiaomi. Il faut dire que la marque chinoise est la seule à proposer un port infrarouge sur tous ses appareils, qu’il s’agisse de la gamme Mi, de la gamme Redmi et même de la marque POCO. Les seules exceptions à la règle sont les Mi 9T et Mi 9T Pro à cause de leur caméra « pop-up ». Avec l’application gratuite Télécommande Mi, vous allez pouvoir prendre le contrôle des appareils HiFi de votre salon, mais aussi des ventilateurs et climatiseurs par exemple.

Des milliers d’appareils compatibles !

Les appareils compatibles sont très très nombreux avec une liste de marques et de modèles longue comme le bras. Il suffit de chercher la marque et le type pour que l’appli se charge de rentrer les bons réglages pour monter le son, éteindre, faire avance rapide, prendre une photo à distance, etc. Bien sûr, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles, mais vous pouvez quand même accéder aux principales. Pratique si vous avez perdu votre télécommande, si elle est cassée ou si vous n’avez plus de piles. Il n’est pas interdit non plus de faire des blagues… Il est bien sûr possible de placer plusieurs appareils en mémoire et de les nommer comme bon vous semble.