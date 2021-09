[Vidéo] Tuto Express : Smart Lock, le verrouillage intelligent sous Android

Que ce soit avec la reconnaissance faciale, une empreinte digitale, un schéma ou un code à 4 chiffres, votre smartphone vous demandera souvent de le déverrouiller. C’est une sécurité indispensable pour éviter qu’un voleur ou qu’un tiers qui trouverait votre téléphone accède à vos données, mais c’est aussi assez pénible de le faire 15 ou 30 fois par jour.

Trois solutions pour ne plus jamais déverrouiller son appareil inutilement

La solution c’est le Smart Lock, une fonctionnalité qui existe depuis longtemps, mais qui est peu utilisée. Saviez-vous par exemple que si vous gardez votre appareil en main il est possible de demander à Android de ne jamais verrouiller l’appareil ? Saviez-vous qu’il est possible de définir une zone de sécurité (chez vous, au bureau, etc.) où votre appareil n’aura jamais besoin d’être déverrouillé ? Enfin, il est aussi possible d’associer un appareil Bluetooth à votre smartphone (une montre, un PC, etc.) pour verrouiller automatiquement le smartphone s’il devait s’éloigner de cet appareil de confiance.

On vous explique tout dans ce nouveau format vidéo « Tuto Express », mais nous avions déjà abordé ce sujet dans cet article.