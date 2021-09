[Vidéo] Tuto Express : réparez la fuite de TousAntiCovid !

À force de vouloir trop en faire, l’application TousAntiCovid devient une usine à gaz avec des collectes de données sur les lieux et les personnes croisées. En recoupant différentes données, il est possible de dresser le profil d’une personne. Nous allons voir comment désactiver le recueil de statistiques dans l’application…

Entre les gens que vous croisez et les lieux visités, l’application TousAntiCovid enregistre beaucoup d’informations et les transmet sur un serveur centralisé où elles sont conservées 3 mois. Le problème c’est qu’en faisant des parallèles entre ces données, il est possible de savoir ce que vous avez fait, avec qui et où. Il est aussi possible de déduire l’identité de quelqu’un et même de savoir s’il a été contaminé. Merci les statistiques de TousAntiCovid ! Heureusement ces derniers sont facultatifs…mais activés par défaut.

En moins de 3 minutes, nous vous expliquons comment désactiver l’enregistrement de ces statistiques et faire une demande de suppression des données déjà enregistrées sur le serveur de TousAntiCovid. Si vous désirez en savoir plus sur cette faille, nous avons déjà abordé ce sujet dans cet article.

Bien sûr, cette désactivation n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’application : vous recevrez toujours les notifications et vous pourrez toujours utiliser votre pass sanitaire, même si nous vous conseillons quand même d’utiliser une simple feuille de papier…