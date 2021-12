[Vidéo] Tuto Express : gérer la consommation de votre forfait 4G/5G

Malgré vos 150 Go de forfait 4G, vous arrivez à court le 22 du mois ? Si seulement vous pouviez contrôler en temps réel votre consommation et paramétrer une alerte quand il vous reste 2, 5, 10 ou 20 Go de data… Attendez, c’est possible en fait !

La consommation de données mobile ne cesse d’augmenter. Alors que les forfaits 5 Go étaient considérés comme des produits de luxe il y a 10 ans, certains utilisateurs sont parfois en manque avec 200 Go par mois. Chez les jeunes, l’Internet mobile est devenu une ressources presque vitale si bien que de nombreux clients rêveraient avoir un forfait illimité. Malheureusement ces derniers, même s’ils existent, ne sont pas vraiment illimités…Ou alors à la discrétion de l’opérateur.

Selon l’ARCEP, la consommation moyenne de data en 4G par utilisateur est de 11,6 Go, mais la quantité de données globale consommée augmente de 20 à 37% chaque année depuis 5 ans. Quand on sait qu’une heure de YouTube représente 2 Go de data et que c’est à peu près pareil pour Netflix, le chiffre ne risque pas de baisser. Et bien sûr, la 5G avec ses débits 10 fois plus élevés ne va pas inverser la tendance. Si vous avez moyen de voir une série en HD, allez-vous vous rendre dans les réglages pour évitez de faire défiler les gigaoctets ? Lorsqu’on a la 5G…on utilise la 5G.

Scrutez votre consommation et paramétrez une alerte

Mais bon, tout le monde n’est pas Crésus et on est parfois obligé de composer avec un forfait un peu trop petit. La solution ? Faire attention à ses habitudes. On peut par exemple télécharger des épisodes Netflix ou Disney+ depuis sa connexion WiFi pour les regarder dans le train plutôt que de taper dans son forfait data. La solution consiste aussi à mieux se rendre compte de sa consommation. Pour cela, on peut se rendre sur l’application de son opérateur, SFR, Orange, Bouygues ou Free puis voir l’état de son forfait en quasi temps réel. C’est simple, il suffit de rentrer ses identifiants et de regarder sa consommation. Jetez un œil après une grosse session vidéo ou jeu vidéo… Si vous voulez être sûr d’avoir du forfait 4G ou 5G pour terminer le mois, définissez une alerte ! Allez dans Paramètres>Réseau et Internet puis Profil SIM (ou équivalent). Ensuite, dans Avertissement et limite de données, il est possible de régler la date de facturation et programmer une notification lorsqu’il ne vous restera plus que 2, 5, ou 10 Go sur votre forfait… Si vous n’avez pas vu notre vidéo, nous vous invitons à le faire !

