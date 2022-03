YggTorrent : BitTorrent est toujours vivant ! Comment l’utiliser ?

Plus de 5 ans après avoir pris la relève de t411, YggTorrent est toujours dans la course. C’est l’occasion pour nous de vous présenter un peu le site et cette méthode de téléchargement…

BitTorrent est un protocole inventé par Bram Cohen au début des années 2000 pour échanger de gros fichiers avec ses amis. Très vite, Bram a su déceler le potentiel de son bébé et a créé une société du même nom. Lorsque l’on parle de BitTorrent, on peut donc parler du protocole, du logiciel historique (mainte fois copié) et de la société BitTorrent qui essaye depuis des années de proposer du contenu payant sans vraiment connaître le succès. Mais qu’est-ce que BitTorrent a de si spécial ? Il s’agit en fait d’une méthode de téléchargement basé sur le partage de la bande passante et la décentralisation. Au lieu de télécharger un fichier directement depuis un serveur, BitTorrent fonctionne avec un fichier .torrent de quelques kilo-octets qui va contenir toutes les informations permettant à celui qui veut télécharger de se connecter aux autres personnes qui sont soit intéressé par le fichier (les « leechers »), soit qui l’ont déjà en intégralité (les « seeders »).

Un système décentralisé

Le fichier convoité en lui même ne se trouve donc nulle part, chaque utilisateur dispose de quelques morceaux de fichier et celui qui veut en télécharger l’intégralité va chercher automatiquement des petites parties à droite ou à gauche chez les autres. Vous l’aurez compris, comme ce système repose sur le partage, il faut que les utilisateurs jouent le jeu et proposent le fichier le plus longtemps possible même après l’avoir récupéré à 100 %.

C’est un peu plus contraignant que le téléchargement direct, mais les films sont souvent de meilleure qualité, il y a une vraie communauté (et pas des gens qui arrivent et repartent), on trouve des films plus rares et pas les 4 dernières bouses sorties en DVD. Bref, c’est un moyen de téléchargement à envisager.

Mais où récupérer ces fichiers .torrent ? Le mieux est de les récupérer sur un « tracker », un site spécialisé dans ce domaine et justement nous en connaissons un très bien à vous conseiller…

La notion de ratio

YggTorrent est un tracker semi-privé. Vous devez, en plus de vous inscrire, faire en sorte de garder un ratio au-dessus de 1. Ce n’est pas si compliqué à condition de ne pas télécharger comme un fou et surtout de laisser en «seed» (partage) les Torrents que vous avez dans votre client. En effet, le débit en upload est moins grand que pour le téléchargement. Si vous téléchargez un film de 2 Go, il faudra donc que vous laissiez le fichier même arrivé à 100 % (20 divisé par 20 = 1, votre ratio). Si votre ration descend en dessous de 1, vous n’avez qu’un temps limité pour le faire remonter sans quoi, votre compte sera banni. Vous pouvez très bien refaire un compte depuis une autre adresse e-mail, mais vous perdrez alors vos messages, votre historique, vos demandes, etc.

Changement de domaine effectué. On plie bagage vers la réunion.

En espérant y trouver un peu de soleil. 🥶 La nouvelle adresse du site:

👉https://t.co/9yfxL3gouI — YggTorrent (@yggtorrent_p2p) December 7, 2021

Attention, YggTorrent est un site qui n’a pas que des amis. La France cherche à le faire tomber en utilisant la loi LOPPSI qui permet de demander aux FAI (Bouygues, SFR, etc.) d’interdire l’accès à l’URL du site. YggTorrent déménage donc très souvent et change de nom de domaine pour passer entre les gouttes.

En ce moment l’URL su site est https://yggtorrent.re/ : basé sur l’Île de la Réunion, donc. Mais attention, celui-ci peut changer, pour vous tenir au courant des changements d’URL renseignez-vous sur le compte Twitter officiel ici : https://twitter.com/yggtorrent_p2p

Il y a énormément de clones ou de gens qui cherchent à parasiter le nom donc faites bien attention…

Comprendre et utiliser YggTorrent

1/ La FAQ

Avant de télécharger ou uploader sur YggTorrent, faites d’abord un tour sur la FAQ. Vous y verrez les règles du tracker, l’explication de la notion de ratio, les uploads interdits et pas mal de tutoriels. Sur la gauche vous pourrez aussi vous renseigner sur les différents clients à utiliser et sur leur configuration.

https://yggland.fr/FAQ-Tutos/

2/ Évitez les fichiers trop populaires

Pour garder un ratio correct, évitez les Torrents rapides et populaires (Top 100) : vous allez avoir rapidement votre fichier, mais comme vous allez être nombreux à le partager, la probabilité d’avoir des peers qui viennent «piocher» chez vous est très mince et votre ratio aura bien du mal à augmenter. C’est la même chose avec les nouveautés, très demandées, mais comportant déjà plein de seeders qui possèdent sans doute des connexions meilleures que la vôtre ou des seebox.

3/ …tout comme les fichiers marginaux

Ne téléchargez pas non plus des fichiers dont personne ne veut pour commencer. Attendez d’avoir un matelas confortable de données uploadées pour commencer à télécharger des films iraniens des années 80 sous-titrés en farsi. Si peu de gens sont intéressés, vous ne risquez pas non plus de partager. Optez pour des ressources peu seedées mais très demandées comme des dessins animés de studios très connus ou du porno (attention de ne pas confondre au final !). Même si cela ne vous intéresse pas, vous remontrez votre ratio.

4/ Ralentissez les téléchargements

Une bonne astuce consiste à ralentir délibérément le débit de téléchargement. En effet, le protocole BitTorrent est conçu pour favoriser l’upload (le partage) lorsque l’on est en train de télécharger. Tant que vous n’êtes pas à 100%, vous êtes donc prioritaire. Pourquoi télécharger le plus vite possible si vous souhaitez visionner votre film dans 2 jours ? Limitez le téléchargement à 100 Ko/s au lieu du 1 Mo/s habituel ! Il est aussi possible de limiter le débit pour tous les Torrents en une seule fois.

5/ Restez en seed et ne déplacez rien !

Ne soyez pas bête non plus et évitez de déplacer vos fichiers : le client «sait» où ils se trouvent et si vous les déplacez, il ne seront plus partagés ! Si vous avez besoin de les lire sur un autre support, faites une copie et ne touchez pas aux originaux qui seront stockés bien sagement dans leur dossier. C’est la même chose pour les fichiers .torrent : ne les effacez pas et restez en «seed»…