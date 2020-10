Wondershare Recoverit : récupérez les photos effacées

Lorsque vous effacez une photo de votre PC, il peut atterrir dans la corbeille, mais en cas d‘effacement de cette dernière vous ne pouvez bien sûr plus y accéder. La photo est perdue ? Vraiment ? Le fichier n’est pourtant pas effacé pour autant, Windows oublie son emplacement et il ne sera irrécupérable que lorsqu’un autre fichier viendra prendre sa place. C’est pour cela qu’il ne faut pas perdre de temps. Ne faites plus de manipulation avec votre ordinateur et téléchargez Wondershare Recoverit pour Windows ou Mac. Nous vous avons préparé un tuto pour vous expliquer la suite…

Pas uniquement pour les photos ?

Bien sûr, Recoverit ne fonctionne pas que pour vos photos, il permet de récupérer des e-mails, des fichiers texte, des PDF, des MP3, des vidéos, etc. Que vous ayez été victime d’un virus ou que vous ayez fait une manipulation malheureuse, Wondershare Recoverit va aller rechercher vos données pour les restituer… Et cela fonctionne aussi sur votre smartphone puisque le logiciel va récupérer des photos de téléphone portable en cherchant dans les fichiers effacés de la mémoire interne ou la carte micro SD de votre appareil mobile. Essayez Wondershare Recoverit : la version d’essai permettant de voir si le programme réussit à récupérer vos fichiers est gratuite.

Comment fonctionne Wondershare Recoverit ?

1/ Le premier démarrage

Lors du premier démarrage, Wondershare Recoverit va afficher les volumes de stockage qu’il détecte sur votre ordinateur : disque dur, périphérique externe (clé USB, carte SD, etc.) On trouve aussi des fonctionnalités annexes comme la réparation de vidéo ou la récupération depuis un ordinateur qui a planté.

2/ Récupération depuis la corbeille

Mais voyons l’erreur la plus commune : vous avez effacé le contenu de la corbeille ! Lancez Récupération de corbeille et laissez faire le logiciel. Il est même possible de visualiser le fichier avant la récupération dans certains cas. Si vous ne trouvez pas votre fichier ou qu’il est trop endommagé, il existe aussi une analyse avancée.

3/ Récupérer depuis une mémoire flash

Vous avez effacé par erreur des photos sur la carte SD de votre appareil ? Pas de problème. Ne prenez surtout pas d’autres photos pour éviter d’écraser celles que voulez récupérer. Insérez la carte mémoire dans votre ordinateur et lancez l’option Périphériques externes. Cela fonctionne avec les clés USB, les appareils photo, les lecteurs MP3 ou les disques durs externes.