WhatsApp : Transférer vos messages n’a jamais été si facile

WhatsApp est la principale application de communication pour des milliards d’utilisateurs dans le monde. L’application a connu un succès exceptionnel depuis sa sortie en 2009 et elle continue de croître et de prospérer. Si vous utilisez déjà WhatsApp et que vous venez d’acheter un nouveau téléphone, vous ne voudriez pas perdre les messages et conversations que vous avez stockés sur votre ancien smartphone.

Alors, comment faire pour transférer WhatsApp d’un téléphone à l’autre sans perdre tous ses messages et données ?

Il faut savoir d’abord que WhatsApp fait automatiquement et chaque jour une sauvegarde de ses discussions sur le stockage local. Par conséquent, vous pouvez simplement copier ce fichier de sauvegarde et le déplacer vers votre nouveau téléphone. Lors de la configuration de votre compte WhatsApp, vous pouvez simplement restaurer la sauvegarde existante. Cependant, cette méthode ne fonctionnera que si vous utilisez le même numéro sur les deux téléphones.

Aussi, vous pouvez également conserver une copie de votre sauvegarde WhatsApp sur Google Drive. WhatsApp vous permet également d’activer la fonction de sauvegarde automatique et de sélectionner sa fréquence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Vous avez donc une deuxième copie de vos données WhatsApp et l’historique des discussions ne sera pas perdu.

Que vous utilisiez un iPhone ou un téléphone Android , dans cet article/guide nous allons vous expliquer étape par étape comment transférer correctement son WhatsApp (messages et conversations) d’un téléphone à l’autre.

Pour réussir à faire ce transfert, vous avez le choix entre 3 méthodes différentes qui vous permettent de déplacer vos données WhatsApp sans la moindre perte :

Transférer WhatsApp via une sauvegarde locale

Transférer WhatsApp via la sauvegarde Google Drive

Transférer via MobileTrans – une application très utile et intuitive

Allons-y !

Méthode N°1: Transfert de WhatsApp via une sauvegarde locale

Il s’agit d’une fonction automatique. Ce processus fait la sauvegarde de votre historique de discussion tous les jours à 2 heures du matin. C’est l’un des dossiers disponibles dans votre WhatsApp et il se trouve dans la mémoire interne du système ou bien sur la carte mémoire microSD. Vous pouvez simplement restaurer votre historique de discussion via la sauvegarde locale, et voilà comment en faire :

Étape 1 :

Tout d’abord, vous devez lancer WhatsApp sur votre ancien téléphone à partir duquel vous souhaitez restaurer votre ancien historique de discussion. Pour le lancer, suivez les étapes suivantes : Bouton Menu > Paramètres > Discussions > Sauvegarde discussions et enfin Sauvegarder. Cela sauvegardera l’historique des discussions WhatsApp dans votre système Android actuel.

Étape 2 :

Vous devez maintenant transférer l’historique des discussions sur votre nouveau téléphone Android . Voici comment procéder:

Assurez-vous que l’application WhatsApp est bien installée sur votre nouveau téléphone.

Si le fichier de sauvegarde est sur la carte mémoire microSD, il suffit de retirer la carte de l’ancien téléphone et de l’insérer dans le nouveau téléphone. Ensuite vous allez utiliser le fichier de sauvegarde existant sur la carte mémoire comme un point de restauration de votre nouveau WhatsApp (sur votre nouveau téléphone).

Une fois le processus est fini, connectez les deux téléphones à votre ordinateur ou ordinateur via un câble USB.

Accédez à la mémoire de votre ancien téléphone et localisez le dossier nommé WhatsApp ou la base de données où se trouvent les fichiers de sauvegarde ( /WhatsApp/Databases/mgstore.xxxxx ) . Copiez ces fichiers et transférez-les dans la base de données de dossier WhatsApp de votre nouveau téléphone.

ou la base de données où se trouvent les fichiers de sauvegarde ( ) . Copiez ces fichiers et transférez-les dans la base de données de dossier de votre nouveau téléphone. Lancez WhatsApp sur votre nouveau téléphone . Assurez-vous qu’il s’agit du même numéro de téléphone.

Une notification va apparaître vous proposant de restaurer vos fichiers. Cliquez sur Restaurer.

Et voilà, vous avez bien transféré l’historique de discussion WhatsApp de votre ancien système téléphone au nouveau téléphone avec succès.

Méthode N°2: Transférer Whatsapp via Google Drive

Avant de commencer avec cette deuxième méthode, assurez-vous bien des points suivants, pour que cette méthode fonctionne correctement.

Tout d’abord, vous devez activer votre compte Google sur vos deux téléphones, l’ancien et le nouveau.

Deuxièmement, assurez-vous que les services Google Play sont disponibles sur votre téléphone..

Il doit y avoir suffisamment d’espace Google Drive dans votre système, qui peut accueillir la sauvegarde de messages WhatsApp ainsi que des médias tels que des vidéos, des photos, des fichiers audio, ainsi que des messages vocaux, etc.

Plus important encore, vous devez disposer d’espace libre sur votre nouveau téléphone pour que la sauvegarde fonctionne (il est possible d’ignorer les vidéos).

Étape 1: Sauvegarde sur Google Drive

Ouvrez WhatsApp sur votre ancien téléphone.

Accédez aux Paramètres (dans le menu avec les trois petits points) , Discussions , puis Sauvegarde discussions .

(dans le menu avec les trois petits points) , Discussions , puis . Appuyez sur Sauvegarder sur Google Drive et définissez la fréquence.

et définissez la fréquence. Il vous sera demandé de choisir le compte Google sur lequel vous souhaitez sauvegarder votre historique de chat. S’il n’y a pas de compte, sélectionnez ajouter un compte.

De plus, vous pouvez sauvegarder vos discussions sur Google Drive manuellement et vous pouvez le faire à tout moment. Le processus est presque le même.

Ouvrez WhatsApp et accédez au Menu principal (les trois petits points) .

Accédez à Paramètres , Discussions , puis Sauvegarde discussions .

, , puis . Cliquez sur Sauvegarder dans Google Drive, sélectionnez la fréquence souhaitée.

Cliquez sur Sauvegarder et la sauvegarde de Google Drive commencera. Cela ne prend pas plus de quelques minutes.

La première sauvegarde complète peut prendre pas mal de temps. Pour cette raison, pour vous assurer que votre batterie ne vous lâchera pas, il est bon de connecter votre téléphone à une source d’alimentation. Les autres sauvegardes après celle-ci prendront bien moins de temps, car elles peuvent être effectuées de manière incrémentielle.

Étape 2: Restauration à partir de la sauvegarde de Google Drive

N’oubliez pas qu’avant de pouvoir effectuer une sauvegarde Google Drive réussie, vous devez avoir le même numéro de téléphone . De plus, le même compte Google doit être ajouté à votre nouveau téléphone.

Désinstallez et installez WhatsApp , et vous serez invité à restaurer vos messages après avoir vérifié votre numéro de téléphone. Vous pouvez également restaurer vos médias à partir de Google Drive.

Lorsque la restauration complète est terminée, cliquez sur Suivant et vous voyez s’afficher ces discussions. Après avoir restauré les messages WhatsApp, le système commencera également à restaurer vos fichiers multimédias.

Nota bene :

Il est important de noter que si vous installez WhatsApp sans aucune sauvegarde antérieure de Google Drive, le système se restaurera automatiquement et restaurera à partir des fichiers de sauvegarde locaux.

Configurer vos paramètres de sauvegarde Google Drive

De plus, vous pouvez également configurer les paramètres de sauvegarde de votre Google Drive . Voici comment faire cela, ouvrez WhatsApp puis le menu principal (les trois petits point en haut à droite) et Paramètres > Discussions > Sauvegarde discussions. Cliquez sur Sauvegarder dans Google Drive et définissez la fréquence de sauvegarde .

Il est possible de changer le compte dans lequel vous sauvegardez votre historique de discussions. Toujours dans le menu Sauvegarde discussions, cliquez sur Compte Google et choisissez le compte pour lequel vous souhaitez sauvegarder l’historique. Notez cependant que lorsque vous changez de compte Google, il ne sera pas possible d’accéder à vos sauvegardes stockées dans un autre compte.

Dépannage de la sauvegarde Google Drive

Si vous avez du mal à créer votre sauvegarde Google Drive, vous pouvez résoudre le problème en suivant ces étapes :

Vérifiez le compte Google que vous ajoutez à votre téléphone et assurez-vous que le tout est correct

Vérifiez l’espace disponible dans Google Drive pour vous assurer qu’il est suffisant pour la sauvegarde que vous souhaitez créer.

Assurez-vous que les services Google Play sont disponibles sur votre téléphone.

Vous pouvez essayer de sauvegarder en utilisant un autre réseau.

De même, si vous avez du mal à restaurer une sauvegarde Google Drive , les conseils suivants pourraient vous aider :

Assurez-vous que vous restaurez effectivement des données à partir du même numéro de téléphone et du même compte Google avec lequel vous avez créé cette sauvegarde.

Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace sur le téléphone pour la restauration de sauvegarde

Assurez-vous que vous utilisez une batterie complètement chargée, sinon branchez-la à une source d’alimentation

Assurez-vous que la connexion que vous utilisez est solide et stable , vous pouvez envisager le WiFi si la restauration 4G ne fonctionne pas.

Méthode N°3 : Transférer Whatsapp via MobileTrans

Attaquons maintenant la troisième et dernière méthode et qui me semble être la plus facile. Elle consiste à utiliser un logiciel – MobileTrans qui a été créé dans le but de faciliter et simplifier au maximum le transfert des données (y compris les messages et conversations WhatsApp) d’un téléphone à l’autre sans aucune perte de données. Voici comment faire :