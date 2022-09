WhatsApp piraté ? Blindez votre compte avant qu’il ne soit trop tard !

Nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser WhatsApp et il est important de savoir comment bien sécuriser son compte pour ne pas subir de piratage. Suivez le guide…

À notre époque, envoyer un message sur WhatsApp est devenu plus naturel que de le faire par SMS. Le service de messagerie de Meta compte plus d’un milliard de téléchargements et est utilisé partout à travers le monde. Il est donc normal que les pirates s’adaptent puisque c’est ici qu’ils trouveront probablement des informations que vous aurez communiqué sans réellement prendre plus de précautions que ça. Nous vous dévoilons aujourd’hui 3 astuces pour bien sécuriser votre compte et éviter tout désagrément.

WhatsApp : plus de contrôles

1/ La vérification en 2 étapes

La première chose à faire pour vraiment rendre plus compliqué l’accès à son compte WhatsApp, c’est d’activer la vérification en deux étapes. Au départ, vous n’avez besoin que de votre numéro de téléphone pour lancer l’app puisqu’un simple code vous est envoyé par SMS. Avec cette option en plus, vous aurez un code à 6 chiffres à rentrer quand vous installerez l’application sur un nouvel appareil. Pour cela, allez dans Paramètres->Compte->Vérification en deux étapes. Vous serez alors invité à créer un nombre à 6 chiffres. Vous devrez également indiquer une adresse e-mail au cas où vous l’oubliez.

2/ Le verrouillage par empreinte digitale

La deuxième étape à faire –si votre smartphone vous le permet-, c’est de mettre en place le verrouillage par empreinte digitale. Ainsi, à chaque fois que vous ouvrirez WhatsApp, vous devrez scanner votre index. Si on vous subtilise votre téléphone, il sera donc impossible pour le voleur d’ouvrir et d’utiliser votre compte. Pour le valider, allez dans Paramètres->Compte->Confidentialité->Verrouillage par empreinte digitale.

3/ Supprimez vos discussions ?

Enfin, le troisième conseil que nous pouvons vous donner, c’est de ne pas conserver vos discussions dans le Cloud. Whatsapp propose en effet cette fonction très pratique puisqu’elle permet de récupérer vos conversations quand vous changez de smartphone ou que vous ouvrez la version web de l’application. Hélas, si vous vous faites pirater votre compte Google Drive, le pirate aura la possibilité de récupérer vos échanges. C’est très improbable, mais si vous voulez être sûr de ne pas vouloir conserver de trace (en prenant le risque de perdre l’historique de vos conversations), allez dans Paramètres->Discussions->Sauvegarde discussions->Sauvegarde dans Google Drive et cliquez sur Jamais.