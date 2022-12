WhatsApp : comment voir un Statut sans être vu ?

WhatsApp fait tout pour devenir plus qu’une simple application de messagerie et lorgne également vers les réseaux sociaux. Certaines fonctionnalités vont ainsi dans ce sens, que ce soit le nouvel onglet « Communauté » ou celle appelée « Statut » qui permet de partager une petite vidéo pour qui cliquera sur votre photo de profil. Vous avez dit « Story » Instagram ? Oui, vous avez raison, c’est la même chose. Comme Instagram et WhatsApp appartiennent tous les deux à Meta, on se demande même pourquoi ils se sont pris la peine de changer le nom, mais bon… La seule différence c’est qu’avec les Statuts WhatsApp, vous pouvez réussir à la regarder sans que votre interlocuteur s’en aperçoive. On vous explique comment vous rendre invisible.

Statut recherché

Par défaut, si vous regardez un Statut, la personne qui l’a partagé recevra une notification. Vous pouvez néanmoins contourner cela. Il vous suffit, le temps de le regarder, de les désactiver. Pour cela, allez dans Paramètres >Confidentialité et de décocher l’option Confirmation de lecture. Une fois le Statut regardé, vous pourrez le remettre en place puisque l’arrêt des confirmations marche dans votre sens également, ce qui peut être gênant.

Autre méthode, ouvrez votre explorateur de fichier, comme « Files » par exemple et rendez-vous dans le dossier com.whatsapp >WhatsApp >Media >Statuses. Vous y aurez donc accès sans même avoir à cliquer dessus dans l’application.

Enfin, dernière méthode qui demande un peu plus de travail. Ouvrez l’interface Web de WhatsApp dans votre navigateur puis passez en mode privé avant de recharger la page. Maintenant, coupez Internet et cliquez sur le Statut. Vous pourrez ainsi le voir puisqu’il est chargé, mais étant hors-connexion, votre interlocuteur ne recevra pas de confirmation de lecture de votre part.

À vous de choisir la méthode qui vous ressemble le plus entre « très simple », « très compliquée » et « inutilement compliquée ».