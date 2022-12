WhatsApp : Cette nouvelle fonctionnalité qu’on attendait tous !

Il paraît qu’on fait dire ce qu’on veut aux sondages. Dans le cas qui nous intéresse ici, il s’agit plus de sondages pour favoriser votre organisation et votre vie de famille. Quel film vous voulez voir ? Ce soir, où allons-nous manger ? Qui pense que Kevin devrait se laver plus souvent ? Vous posez la question, ajoutez des réponses puis vous envoyez le sondage comme un message. Vos contacts peuvent alors répondre et vous saurez que 63 % de vos amis sont des cons qui veulent aller voir Fast & Furious 23 puis manger des huîtres alors que vous êtes allergique.

À l’approche des fêtes, cette fonctionnalité va vous faire gagner du temps : ouverture des cadeaux, menu, qui est invité le 24 et le 25, etc. Les bêta-testeurs veinards de WhatsApp avaient cette option à disposition depuis longtemps, mais c’est dorénavant le cas de tous les utilisateurs Android, iOS et sur navigateur. Voyons comment rédiger et envoyer un sondage…

Comment rédiger et envoyer un sondage par WhatsApp ?

1/ La fonctionnalité « sondage »

Lancez un groupe (parce que faire des sondages à 2 c’est un peu nul), et appuyez sur le bouton en forme de trombone. Ici, vous pourrez attacher votre localisation, une photo, un contact, un document, mais aussi un sondage !

2/ Jusqu’à 12 choix possibles

Tapez la question de votre sondage, par exemple : « Pensez-vous que c’était une bonne idée de fermer la centrale de Fessenheim ? ». Ambiance assurée autour de la table de Noël. Il est possible d’ajouter jusqu’à 12 réponses, vous n’êtes donc pas obligé de répondre par oui ou non.

3/ Analyser les votes

Votre sondage est prêt à être envoyé ! Il ne reste plus qu’à attendre les réponses. À tout moment, vous pouvez faire Voir les votes pour savoir qui a voté quoi. Vous saurez donc que c’est Tata Lydie qui a voté pour l’entrée végétarienne à la place du foie gras. L’année prochaine, son invitation va se perdre, c’est sûr.