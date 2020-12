VPN et téléchargement : anonymat, chiffrement et sécurité avec CyberGhost

Vous faites encore partie des irréductibles qui téléchargent via le protocole BitTorrent ? Mais comme vous le savez, HADOPI fait encore la chasse aux sales pirates que vous êtes… alors que la haute autorité reste complètement aveugle à ceux qui utilisent le téléchargement direct (via des hébergeurs) ou encore l’IPTV. Pour vivre heureux, vivez cachés : les aficionados du P2P ont trouvé la solution avec les VPN. Voyons ce que CyberGhost a à proposer…

Le P2P a connu son âge d’or au début des années 2000, il existe encore des irréductibles qui utilisent encore le protocole BitTorrent. Pourquoi ? Une communauté solide, des fichiers d’une qualité incomparable et des pépites introuvables ailleurs. Si vous êtes un vrai de vrai, vous savez de quoi nous parlons : nous ne sommes pas du genre à chercher Taxi 6 ou Camping 4 en 480×320 pixels… Les trackers privés ou semi-privés sont toujours dans la place et comme il est bien difficile de les supprimer complètement, HADOPI s’attaque encore à nous.

Cette institution détestable qui raconte n’importe quoi est donc toujours bien vivante malgré ses résultats bien maigres et son coût de fonctionnement exorbitant. Et quand ce n’est pas HADOPI qui nous embête, ce sont nos fournisseurs Internet ! Alors que vous payez pour un service, nos FAI peuvent parfois brider les protocoles P2P. Certes, ils s’en défendent, mais il arrive parfois que dans certaines zones géographiques, le P2P ne «passe pas».

Avez-vous besoin d’un VPN ?

Pour ne plus être embêté, la solution consiste à passer par un VPN (pour Virtual Private Network) comme CyberGhost. Ce genre de service permet de :

1/ Chiffrer votre trafic Internet

Free, Orange, SFR ou Bouygues ne peuvent pas savoir que vous utilisez un logiciel P2P. Impossible donc de vous brider la connexion. Et cela fonctionne bien sûr avec tout ce que vous téléchargez. Neutralité de Net respectée quoiqu’il arrive ! 2/ Être invisible aux yeux d’HADOPI

En utilisant l’IP d’un serveur de CyberGhost, impossible de savoir que vous téléchargez. En sélectionnant le serveur le plus rapide en France, votre bande passant ne sera même pas altérée ! 3/ Une sécurité en béton Avec un chiffrement 256 bits, un bloqueur de sites malveillants et de traçage, une redirection HTTPS automatique (pour sécuriser les sites que ne le sont pas par défaut) et une vérification des hotspots WiFi, CyberGhost a toutes les garanties d’un service sécurisé.

Rappelons avant que CyberGhost est le service numéro 1 sur notre classement 2020 des meilleurs VPN. Ce VPN permet bien sûr d’être en sécurité sur tous vos appareils (mobiles, ordinateurs, NAS, consoles, smart TV, etc.), mais aussi de profiter du Netflix américain !

CyberGhost : un prix imbattable

Cyberghost propose actuellement une offre à 2 €/mois (avec 3 mois gratuits et 45 jours satisfait ou remboursé). C’est une économie de 83% par rapport au prix mensuel de base et vous avez 45 jours pour revenir sur votre décision. Une affaire à saisir. Vous aussi rejoignez les 35 millions d’autres «ghosties» (le nom donné aux utilisateurs de CyberGhost), sécurisez votre connexion à Internet et profitez de serveurs dédiés au stream ou au téléchargement Torrent…

Téléchargement BitTorrent avec CyberGhost

1/ Le bon serveur

Une fois que vous vous êtes inscrit à CyberGhost en suivant notre lien, installez l’application PC et sélectionnez Pour le téléchargement torrent. Choisissez ensuite le serveur le plus près de chez vous. N’hésitez pas à prendre le serveur français : de toute façon vous êtes protégé par la politique de confidentialité de CyberGhost. Vous ne courrez aucun risque. En quelques secondes, vous voici connecté !

2/ Votre tracker ou votre annuaire

Vous pouvez faire votre petit marché sur un tracker privé (il faut se faire inviter par un membre), semi-privé (attention à respecter la politique de ratio : partagez !) ou un annuaire, même si la qualité des fichiers est moins bonne. Attention aux clones de sites connus qui sont en fait malveillants…

3/ Téléchargez de manière anonyme

Avec votre fidèle client Torrent (nous aimons bien Deluge et Transmission à la rédaction), vous pouvez donc télécharger sans craindre de vous faire attraper. Notez que si HADOPI récupère votre IP d’emprunt, elle ira demander des comptes à CyberGhost…qui ne leur dira rien. Pourquoi ? Le VPN ne garde aucune information sur vous. La devise de CyberGhost c’est : «Le seul moyen de protéger vos données, c’est de ne pas les conserver». En 2006 et en 2011, la Cour constitutionnelle de Roumanie (pays d’origine de CyberGhost) a refusé d’adopter la directive de l’UE sur la conservation des données, estimant qu’elle était anticonstitutionnelle. On ne plaisant pas avec vos données au pays des vampires…