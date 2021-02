VPN : CyberGhost en promo à 2 €, maintenant avec ID Guard offert !

Ce n’est pas parce que on s’appelle, Adobe, Nintendo, Uber, Dropbox ou LinkedIn qu’on est à l’abri des piratages. Il arrive en effet parfois que de grosses sociétés se fassent «visiter» leurs bases de données. Les pirates récupèrent alors tout ce qu’ils peuvent : nom, adresse, mais aussi parfois des «hashs». Ces hashs sont des versions chiffrées de vos mots de passe et il suffit que vos sésames soient faibles pour les récupérer en clair. Bref, dès qu’une base de données est piratée, il faut vite changer votre mot de passe. Le problème c’est qu’on est rarement mis au courant directement. Il y a quelques jours, la fuite de données COMB par exemple mettait en évidence pas moins de 3,2 milliards de comptes.

Une veille de sécurité gratuite pour les anciens et nouveaux clients !

Pour résoudre ce problème, CyberGhost propose gratuitement à ses clients le ID Guard Leak Monitor. Il suffit de rentrer votre e-mail et de lancer une surveillance. Non seulement vous serez mis au courant de toutes les bases de données corrompues où vous êtes enregistré, mais si une alerte est lancée lors d’une prochaine attaque, vous serez immédiatement prévenu par e-mail. Vous pourrez alors changer votre mot de passe et réduire les risques.

Pourquoi conseillons-nous CyberGhost ?

Rappelons que CyberGhost est le service le moins cher de tous ceux présents dans notre classement des meilleurs VPN 2021 puisqu’il ne coûte que 2 €/mois. C’est aussi un des plus complets avec des serveurs dédiés au stream, au jeu et au téléchargement. Il permet de faire sauter les pubs, vous met à l’abri du tracking agressif de certains sites, vous mets en garde contre les tentatives de phishing et permet aussi d’obtenir une IP étrangère (pour profiter du Netflix US par exemple). Jusqu’à 6 appareils peuvent être protégés avec un seul compte et en ce moment vous avez 3 mois gratuits en plus (avec 45 jours pour vous faire rembourser).

Mise en place du ID Guard Leak Monitor

1/ Votre compte CyberGhost

Cette fonctionnalité ne se situe pas dans le logiciel, mais dans votre profil de compte (utilisez votre navigateur). Dans la colonne de gauche, allez sur My ID Guard puis sur Leak Monitor. Password Checker est une autre fonctionnalité permettant de voir si un de vos mots de passe est corrompu.

2/ Une surveillance en temps réel

Entrez l’adresse e-mail que vous voulez surveiller et cliquez sur Activate. Confirmez en cliquant sur le mien que vous recevrez sur votre boîte aux lettres et accédez à vos informations. Dans notre exemple, l’adresse e-mail est présente dans pas moins de 7 bases de données ayant connu des fuites : Adobe (2013), Animoto (2018), City0day (2020), Dropbox (2012), Lastfm (2012), LinkedIn (2016) et OnlinerSpambot (2017). Il faudra donc changer les mots de passe correspondants si ce n’est pas déjà fait…