Vol smartphone : protégez et localisez le gratuitement avec l’antivol d’AVG Antivirus Free

Les chiffres des vols de portables n’ont jamais été aussi haut et ça n’est pas près de baisser. Pour vous laisser une chance de récupérer votre bien, les applis antivirus se sont dotées de fonctionnalités permettant de localiser votre appareil, de le bloquer à distance, de lancer une alarme et même de prendre une photo de votre larcineur… C’est le cas d’AVG Antivirus.

Lorsqu’on se fait voler son smartphone, il y a les recommandations du gouvernement et nos petites astuces, mais le mieux est de se doter d’une appli antivol avant le drame. Il faut dire que nos appareils stockent tellement de données que leur perte peut devenir un drame : applis, données bancaire, photos, notes, fichiers, données confidentielles, etc. Certes, si l’accès à votre appareil est protégé par un mot de passe de passe, une empreinte digitale, il y a peu de chance qu’on vous vole des données. Mais dans le cas d’un schéma ou d’une reconnaissance faciale, il y a des risques.

Et ne croyez pas être à l’abri, même si selon les statistiques, les courageux voleurs s’attaquent aux faibles et utilisent de nouvelles idées farfelues pour arriver à leur fin, les «darons» de 45 ans avec 100 kg sur la balance peuvent aussi de faire détrousser… ou tout simplement oublier leur appareil dans un endroit incongru.

Un antivol avec les principales fonctions complètement gratuites

Il existe plusieurs solutions pour réduire les dégâts et même retrouver votre bien. AVG Antivirus propose pas mal de fonctionnalités gratuites comme l’analyse de malware, le coffre-fort photo, l’analyse WiFi (sécurité et vitesse) et une option de nettoyage. Mais dans la version «Free», on compte aussi un antivol. Ce dernier permet de localiser votre appareil (même si le GPS est désactivé), le verrouiller à distance pour interdire toute intrusion et activer une sirène.

Il est aussi possible de prendre une photo du voleur, mais cette option est réservée à la version payante. Sachez d’ailleurs que si vous désirez acquérir un antivirus pour tous vos appareils (Windows, Mac, iOS & Android) jusqu’à 10 machines, l’offre AVG Internet Security est actuellement en promo et propose une protection intégrale pour 59,99 € au lieu de 89,99 € par an. Pour ce prix vous disposez d’un blocage des virus et malwares, d’une protection contre les ransomwares, et d’une protection contre le phishing, mais aussi d’un verrouillage des applis sensibles et d’une connexion VPN.

Localisez votre smartphone perdu ou volé

1/ La fonction Antivol

Commencez par installer l’application puis allez dans le menu en haut à gauche pour sélectionner Antivol. Il faudra ensuite paramétrer tout ça, mais vous serez guidé. Commencez par cliquer sur Configurer, choisissez un compte et un code PIN.

2/ Les autorisations

Il faudra ensuite paramétrer AVG en tant qu’appli administration. Ce n’est pas compliqué, car AVG vous prendra par la main à chaque étape. Faites de même pour les autorisations : consommation de données, téléphone, photos, etc.

3/ Votre interface de gestion

Si ce n’est pas déjà fait, ouvrez un compte AVG. Cela permettre de retrouver votre appareil depuis n’importe quel ordinateur avec l’adresse https://my.avg.com. N’oubliez pas votre mot de passe !

4/ Localiser votre téléphone et bloquez-le à distance !

Imaginions que vous ayez perdu votre téléphone. Allez sur https://my.avg.com et demandez une localisation. Même si le GPS est inactif, vous aurez un emplacement sur la carte grâce à la triangulation des données mobiles. Il est aussi possible de lancer une alarme et de verrouiller les données et même de les effacer si il n’y a plus aucun espoir de le récupérer…