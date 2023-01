Voici pourquoi vous devez redémarrer votre smartphone…

Nous avons de plus en plus souvent nos téléphones portables entre les mains, c’est un fait. Il faut dire que ces derniers sont de plus en plus performants et nous permettent de plus en plus de choses. Internet, messagerie, appareil photo, faire ses courses, travail, gestion de son chauffage… Où s’arrêtera son utilité ? Personne ne le sait vraiment. Pourtant, même si nous connaissons leur importance dans notre quotidien, nous n’en prenons pas toujours très soin. Il est par exemple conseillé de le redémarrer régulièrement et on vous explique pourquoi.

Smartphones : pour prendre un nouveau départ

Il est en effet fortement recommandé de redémarrer votre téléphone de temps en temps pour maintenir son bon fonctionnement. Ce redémarrage peut aider à résoudre les problèmes logiciels tels que les plantages, les ralentissements ou les erreurs d’application. En ceci qu’il remet à zéro le code des applications et de l’OS, permettant alors d’éviter que certains bugs aient des conséquences en cascade sur son fonctionnement général. Il aide aussi à libérer de la mémoire vive utilisée par les applications en cours d’exécution en cache. Le redémarrage permet encore de finaliser les mises à jour.

Il est également important de savoir que redémarrer un smartphone peut aider à protéger votre vie privée en fermant les applications qui peuvent accéder à vos données personnelles. Par conséquent, si vous prévoyez de ne pas utiliser votre smartphone pendant une longue période, il est préférable de le redémarrer avant de le ranger. En général, un redémarrage une fois par mois suffit pour la plupart des utilisateurs, mais vous pouvez aller sur une fréquence d’une fois par semaine pour les smartphones bon marché qui disposent de moins de RAM. En effet, un nombre élevé d’applications en arrière-plan peut mettre KO votre appareils. Il est certes possible de vider la mémoire, mais un redémarrage en règle est bien plus efficace. Si vous remarquez que votre smartphone fonctionne lentement ou que des erreurs d’application se produisent fréquemment, vous pouvez le redémarrer plus souvent.