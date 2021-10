[Vidéo] Tutoriel : Surveillez un smartphone avec mSpy

mSpy est une solution tout-en-une pour surveiller le smartphone d’un enfant. Il est possible de voir tout ce qui se passe : journaux d’appels, messages, photos, localisation en temps réel, recherche Internet, applis installées, réseaux sociaux, etc. Dans cette nouvelle vidéo on vous explique tout…

Si vous devez surveiller le smartphone de votre enfant de manière discrète (ou moins discrète), la solution mSpy permet de le faire très efficacement. Une fois l’appli installée sur l’appareil une fois pour toute, la surveillance s’opère à distance depuis un simple navigateur : enregistrement des journaux d’appels, des contacts, des photos, des SMS, des messages (WhatsApp, Skype, Snapchat…), des positions géographiques, des calendriers, des recherches Internet, etc.

Il est possible d’enregistrer l’entièreté des activités de l’appareil et même d’être notifié au cas où l’appareil sort d’un périmètre que vous aurez défini. mSpy comporte même un keylogger qui enregistre toute les frappes sur le clavier virtuel. En ce moment mSpy est proposé avec une promotion très intéressante : on vous explique tout dans la vidéo. Soutenez-nous en vous abonnant, en mettant la cloche, un pouce en l’air et un petit commentaire si vous avez trouvé la vidéo utile ou si vous désirez que nous abordions un sujet spécifique.

Une solution de surveillance complète

Attention : l’utilisation d’un tel logiciel sur le smartphone d’une personne qui ne serait pas consentante est illégale. Il s’agit avant tout d’un outil de surveillance pour les enfants.