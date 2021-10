[Vidéo] Tuto Express : WhatsApp, 5 fonctionnalités cachées

Dans ce nouveau « Tuto Express » en vidéo, nous allons voir 5 fonctionnalités cachées ou méconnues de WhatsApp, une des applications les plus téléchargées au monde avec plus de 2 milliards d’utilisateurs réguliers.

WhatsApp a beau être une des applications les plus téléchargées au monde avec plus de 2 milliards d’utilisateurs, elle renferme quand même des fonctionnalités méconnues, voir même cachées, tant les menus sont nombreux. La dernière version bêta vient d’ajouter une fonction « picture-in-picture » pour mieux intégrer les vidéos dans un fil de conversation, mais dans cette vidéo nous nous sommes concentrés sur la version WhatsApp de Monsieur Tout-le-monde pour parler au plus grand nombre. Nous avons donc abordé les sujets suivants :

La possibilité d’accélérer les messages vocaux : nous avons tous un copain sympa qui a du mal à tenir un discours concis lorsqu’il laisse un message vocal : « Heu oui alors je voulais te dire que… Parce que voilà en fait je sais pas si tu sais mais, l’autre jour… Enfin samedi, j’étais avec le gars qui doit faire ce truc chez moi et on s’est dit que…« . Regagnez du temps de cerveau disponible en accélérant x1,5 ou x2.

De nouveau émojis inclusifs : comme personne ne doit se sentir exclu en 2021, WhatsApp a ajouté des émoticônes pour les couples mixtes. Si Monsieur est blanc et que Madame est noire (ou l’inverse), il est possible de mettre son couple en émoji. Ça marche aussi pour les marrons et autres déclinaisons de couleurs de peau. Et ça fonctionne aussi pour les Monsieur/Monsieur et les Madame/Madame. Inclusif on vous dit…

Un fond d’écran personnalisé : il est possible de mettre un fond d’écran pour toutes vos conversations, mais on peut aussi en choisir un différent pour chacun de vos correspondants.

Un thème sombre à la carte : Si votre Android est paramétré sur le thème sombre, vous pouvez demander à WhatsApp de suivre le réglage de l’OS…Mais vous pouvez aussi choisir de forcer le thème foncé ou le thème clair indépendamment ce que vous avez choisi pour le système.

Le visionnage unique : WhatsApp donne la possibilité d’envoyer un message ou une photo qui sera effacé une fois que votre correspondant l’aura vu. C’est le View Once.

Dans le prochain épisode…

Si vous avez aussi des astuces WhatsApp à partager ou si vous avez des idées pour nos prochains « Tuto Express », n’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires du site ou ceux de la vidéo. Nous ne manquons pas d’idées, mais nous préférons répondre à la demande de nos lecteurs !