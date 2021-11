[Vidéo] Tuto Express : virez cette p**** de barre de recherche des Pixel 6, 5, etc.

N’hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un pouce en l’air, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir nos dernières vidéos !

Les appareils Google Pixel ont un point commun : le Pixel Launcher. Il s’agit en fait du programme qui gère l’agencement de vos icônes, widgets, fond d’écran etc. C’est grâce à ce programme qu’un appareil Xiaomi, Sony, OnePlus ou Google aura une interface légèrement différente. Or, il y a une chose qui énerve les utilisateurs des smartphones Google Pixel…

Une barre envahissante et inamovible !

Qu’il s’agisse des Pixel 3, 4, 5 ou 6, sous Android 11 ou 12, le problème est le même : une envahissante barre de recherche en bas du premier panneau. Celle-ci ne réagit pas comme un widget : impossible de la déplacer, de le redimensionner ou de le supprimer. Elle est là et vous devez faire avec. Pire, cette dernière ne fonctionne qu’avec Google Chrome : impossible de l’associer avec un autre navigateur. Si vous utilisez Firefox, tant pis pour vous, il faudra ajouter une seconde barre de recherche. La seule chose que vous pouvez faire avec cette barre c’est de changer sa couleur en noir avec le mode sombre : joie. On se croirait chez Apple sur le coup : il est tellement frustrant de ne pas pouvoir faire ce que l’on veut sur un appareil qu’on a acheté. Heureusement, nous avons trouvé la parade…

Notre solution : changez de launcher !

Pour faire table rase et reprendre le contrôle sur votre appareil, il va falloir changer de launcher. C’est n’est pas si compliqué, c’est disponible sur le Google Play Store sans payer, sans publicités et sans manipulation compliquée (pas de root, pas de déverrouillage du bootloader…). Cette solution s’appelle Nova Launcher. Nous vous en avions déjà parlé dans un précédent article. Il suffit de l’installer comme n’importe quelle application, de se laisser guider dans les réglages et de faire en sorte de le choisir comme launcher par défaut. Nova Launcher ne change pas radicalement la prise en main par rapport au Pixel Launcher : si vous ne touchez pas trop aux réglages, vous allez retrouver votre petit monde. Par contre si le cœur vous en dit, vous allez pouvoir vous confectionner une interface sur mesure : choix d’un tiroir d’application ou pas, quadrillage de l’écran (4×5 icônes, 5×5, 5×4, 6×6, etc.) , type de dossier, apparence, comportements, gestes, dark mode, position des barres, menus contextuels, orientation de l’écran, sauvegarde et restauration, etc.

C’est un tout nouveau monde de paramétrages qui s’ouvre à vous…

