[Vidéo] Tuto Express : traduire sa voix avec Google Traduction

Vous êtes en Chine perdu dans un supermarché et vous voudriez acheter du thé (et pas de la chauve-souris en poudre) ? Pour être sûr de votre coup, l’application Google Lens permet de traduire en temps réel ce qui est écrit sur les boîtes, les livres, les panneaux dans la rue… Il suffit de passer son appareil photo dessus et d’attendre 2 secondes. Nous vous avions déjà parlé de cette appli dans un article sur la reconnaissance d’objets. C’est presque magique. Bon, c’est de la « traduction Google » alors il ne faut pas s’attendre à des miracles : n’espérez pas traduire un livre ou une notice complexe. Pour le reste c’est tout bon !

La version mobile de Google Traduction

Mais l’outil de traduction le plus impressionnant de Google c’est… Google Traduction (le gars qui a trouvé le nom est un génie). Si la fonction qui utilise votre module photo est pratiquement la même que celle proposée par Google Lens, le mode Conversation est très impressionnant. Choisissez la langue de votre interlocuteur puis la vôtre et appuyez sur le bouton correspondant avant de prononcer une phrase. L’appli traduira instantanément ce que vous venez de dire ! Deux personnes qui ne se comprennent pas peuvent donc converser. La voix de l’appli n’est pas du tout « robotique » : on reconnait très bien l’accent et il y a relativement peu d’erreurs. Il est possible de télécharger les langues à l’avance si vous devez vous en servir hors ligne. Vous le savez, nous ne sommes pas des grands fans de Google, mais là nous avons été soufflés.

