[Vidéo] Tuto Express : supprimez toutes les publicités sur Android !

Vous trouvez que les publicités sur les applications Android sont de plus en plus invasives ? Nous aussi ! Entre les panneaux qui s’affichent pendant des dizaines de secondes, les toutes petites croix de suppression créées pour que vous appuyiez systématiquement à côté et les pubs qu’on ne peut pas passer, cela devient rapidement l’enfer.

Sur PC, il suffit de mettre un bloqueur de pub dans votre navigateur, mais sur mobile les publicités sont aussi très présentes sur les applis où elles consomment en plus des gigaoctets de données sur votre forfait 4G/5G. La solution ? Les bloquer à la source avec l’application AdAway.

Comme on peut s’en douter, elle n’est pas présente sur le Google Play Store (pas de pubs = pas d’argent = Google pas content) : il faudra donc l’installer depuis un magasin d’applications alternatif comme F-Droid. Il est possible de n’installer que AdAway sous forme d’un fichier APK, mais de cette manière vous disposerez des mises à jour et nous allons voir qu’avec cette solution, c’est presque indispensable. En effet, AdAway fonctionne avec une liste de serveurs publicitaires que l’on bloque soit par intervention sur le fichier hosts (si vous avez un appareil rooté) soit en paramétrant un VPN intégré qui va bloquer ces mêmes serveurs.

Une fois mis en place, c’est radical. Vous n’aurez plus de publicités qui s’affichent sur votre appareil Android !

