[Vidéo] Tuto Express : GPS Spoofing, contrôlez la géolocalisation Android

Quel est l’intérêt du GPS Spoofing ? À l’origine, il s’agit pour les créateurs d’applis de tester l’option de géolocalisation dans leur code. Mais pour vous, cette possibilité permet notamment d’être intraçable. Google ou vos applis ne pourront jamais savoir où vous vous trouvez réellement. Vous pouvez donc vous retrouver à Moscou, New York ou dans le Cantal aussi facilement que de claquer des doigts. Bien sûr, le processus est réversible quand vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser cette fonction pour faire des blagues à vos amis qui peuvent savoir où vous vous trouvez sur Snapchat, ou avec le partage de position Google Maps et WhatsApp. Vous pouvez donc leur faire croire que vous êtes en Chine ou au Pôle Sud. On peut aussi utiliser le GPS Spoofing pour tester une appli particulière avant un voyage. Si vous voulez être sûr que cette appli qui est censée vous aider dans le métro de Tokyo ou vous prendre par la main dans les rues de New Delhi va bien fonctionner, téléportez-vous là-bas et testez !

Une fonctionnalité qu’on trouve dans les Options pour développeurs

Comme bien souvent pour ces fonctionnalités qui sortent un peu de l’ordinaire, il faudra aller dans les Options pour développeurs en appuyant 7 fois sur le Numéro de Build dans À propos du téléphone puis vous diriger dans le menu Système. Il faudra alors aller tout en bas et choisir Sélectionner l’application de position fictive. Dans cette section, choisissez l’application Changeur de localisation ou Fake GPS que vous aurez préalablement installé. Il suffit ensuite de sélectionner votre emplacement dans l’appli pour vous téléporter à la vitesse de la lumière !

Attention, seul le GPS sera « trompé » : vous garderez bien sûr votre IP sur Internet. Pour changer les deux et garder une certaine cohérence si vous désirez devenir intraçable, il faudra opter pour le VPN Surfshark qui s’occupe de tout ! Nous avions déjà fait un article sur cette fonctionnalité inédite.

