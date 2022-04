[Vidéo] Tuto Express : Essence et Gazole moins chers avec Waze

> Cliquez pour vous abonner à la chaîne YouTube Android MTV et découvrez pleins d’autres tutoriels !

Dans ce nouveau Tuto Express, nous vous expliquons en moins de 4 minutes comment économiser de l’argent sur votre plein avec Waze. La célèbre application communautaire qui permet d’être prévenu en cas de radars, de contrôles routiers, de travaux ou de bouchon est aussi l’amie de votre porte-monnaie. Il est en effet possible de faire des détours pendant un trajet en faisant par exemple un arrêt dans une station-service. Seulement voilà, la recherche de carburant se fait « au plus près » par défaut. Or il est possible de sélectionner une préférence par prix. Ce sont bien sûr les autres usagers qui renseignent ces tarifs. À vous de voir si le détour vaut les quelques centimes d’économie au litre. Il faudra aussi faire attention à la date de mise à jour du prix. Si ce dernier a été changé il y a 2 jours, il y a peu de chances pour qu’il y ait eu du changement alors que si la mise à jour date d’il y a 1 mois… Vous pouvez vous aussi participer à renseigner les prix des stations-service que vous croiserez sur votre trajet, mais il faudra acquérir un « rang » spécial, celui de Waze « Adulte ». Pour le devenir, il suffit de parcourir 160 km avec l’appli. Tout est expliqué dans la vidéo !

